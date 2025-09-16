OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування

Партнер видання

OpenAI оголосила про випуск нової версії моделі GPT-5, яка оптимізована для агентного кодування на базі Codex. Компанія стверджує, що GPT‑5-Codex розроблена для покращення розробки програмного забезпечення, включаючи створення нових проектів з нуля, додавання функцій та тестів до існуючих проектів і виконання масштабних завдань рефакторингу коду. Про це повідомляє TechCrunch.

Нова модель GPT‑5-Codex розгорнута в продуктах Codex, до яких можна отримати доступ через термінал, IDE, GitHub або ChatGPT, для всіх користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu та Enterprise. OpenAI заявляє, що незабаром планує зробити модель доступною через API.

Якщо порівнювати новинку з GPT-5, то в бенчмарках SWE-bench Verified GPT-5 High набрала 72,8%, тоді як GPT-5-Codex — 74,5%. У завданнях рефакторингу коду нова модель отримала 51,3%, що значно вище за 33,9% у GPT-5.

Одна з найбільш вражаючих рис GPT‑5-Codex — це її здатність вирішувати, скільки часу витрачати на роздуми, залежно від складності завдання. Під час внутрішнього тестування в OpenAI було помічено, що GPT‑5-Codex могла працювати самостійно понад 7 годин поспіль над великими та складними завданнями.

GPT‑5-Codex краще виконує завдання фронтенду, зокрема створення мобільних версій веб-сайтів. Модель може приймати зображення як вхідні дані в хмарі, візуально перевіряти хід виконання та демонструвати скріншоти виконаної роботи.

Також GPT‑5-Codex краще ніж GPT-5 підходить для перевірки коду. Вона може зіставити запропонований pull request з фактичною різницею, проаналізувати всю кодову базу та навіть виконати код і тести для перевірки передбачуваної поведінки. OpenAI стверджує, що вже використовує нову модель для внутрішніх перевірок коду і це допомагає виявляти сотні проблем щодня.

Оновлення GPT‑5-Codex є частиною зусиль OpenAI, спрямованих на те, щоб зробити Codex більш конкурентоспроможним з іншими продуктами для кодування на базі штучного інтелекту, такими як Claude Code, Cursor та GitHub Copilot.