Новини 06/01/2026 12:07

Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень

Дмитро Сімагін

Журналіст

Підсумки другого півріччя 2025 року дають надію на зростання українського IT-ринку. За останні шість місяців на jobs.dou.ua розмістили 41 тисячу вакансій. Це на 11% більше, ніж до І півріччя. Більше було тільки в 2021 році, пише DOU.

Найстрімкіше зростання демонструють категорії вакансій «Військова справа» (+204%), Rust (+192%) AI/ML (+48%), Hardware (+43%). У 10 разів побільшало вакансій для фахівців no-code: з п’яти в першому півріччі до 55 в другому (+1000%).

У найбільш популярних стеках розробки теж зросла кількість оголошень про пошук спеціалістів: Flutter (+26%), C++ (+21%), Ruby (+14%), Python (+8%), Android (+12%), Node.js (+6%). Поменшало вакансій для PHP (-8%), Java (-1%), Blockchain (-21%), React Native (-5%).

Попит на senior-розробників зараз приблизно на такому ж рівні (1140), як до повномасштабної війни (1173). У жовтні 2025 цей показник вперше за 4 роки було перевищено на майже 200 вакансій (1325). 

Серед фахівців з досвідом 5+ років найбільш затребуваними були Front-end, Node.js і Python.

Спостерігається зростання вакансій для початківців: 210 — в грудні 2025 року (118 — в грудні 2024). У 2022 році для джунів без досвіду було лише 40-60 вакансій щомісяця.

Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — у середньому 86 відгуків на вакансію в грудні. У QA — 64 відгуки. Понад 40 — у Java, Project Manager, Flutter.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження виявило, що віддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього коду.

 

