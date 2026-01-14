logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/01/2026 16:40

«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

Дмитро Сімагін

Журналіст

Зусилля уряду Південної Кореї створити нативну модель штучного інтелекту без іноземних запозичень зазнали фіаско. Конкурс, оголошений серед місцевих розробників, виявив, що з п’яти компаній-фіналістів три використали чужий відкритий код. «Донорами» стали переважно китайські LLM-моделі, пише The Wall Street Journal.

Метою конкурсу було бажання визначити дві корейські компанії, які зможуть досягти паритету продуктивності 95% або вище з провідними моделями від OpenAI або Google. Переможці отримають доступ до державного фінансування, даних та найму найкращих фахівців, а також доступ до закуплених урядом мікрочіпів, необхідних для ШІ-обчислень.

На фінальному етапі змагань з’ясувалось, що один з фіналістів, компанія Upstage, використала для своєї моделі штучного інтелекту китайську LLM з відкритим кодом Zhipu AI. У деяких частинах коду Upstage були навіть залишені знаки авторських прав Zhipu AI.

При пильному розгляді інших фіналістів організатори виявили, що модель штучного інтелекту від компанії Naver була схожа з аналогами від Alibaba та OpenAI у частині візуальних та аудіо-кодерів, які перетворюють зображення та звуки у формат, зрозумілий машині. Третій фіналіст, SK Telecom, зіткнувся з критикою за те, що код виводу для роботи її моделі штучного інтелекту мав схожість з кодом китайської DeepSeek.

Коментуючи проблему деякі експерти стверджували, що немає сенсу відмовлятися від вже існуючих моделей штучного інтелекту та намагатися створити все з нуля. Інші ж кажуть, що будь-яке використання іноземних інструментів створює потенційні ризики для безпеки та підриває надії на розвиток вітчизняної LLM-моделі.

«Нереально вимагати, щоб кожен фрагмент коду був написаний повністю власними силами під час розробки моделі. Відмова від програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом означає втрату величезної кількості переваг», — заявив Гу-Йон Вей, професор електротехніки Гарвардського університету, який знайомий з корейськими змаганнями, але не брав безпосереднього стосунку до жодного з учасників.

Нагадаємо, що кілька днів тому актуальний на той час голова Мінцифри, а нині чинний міністр оборони, Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування української національної LLM.

 

Головна > Новини > «Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

Найбільш обговорювані статті

В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростаютьВ українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT HealthOpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогуCEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
Ілон Маск анонсував значне оновлення LLM-моделі Grok разом із новими продуктами, в тому числі інструментом кодування.Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу
Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергуШтучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробниківEPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелектуSenior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють йогоБільшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Сем Альтман обіцяє надати всім безкоштовний доступ до GPT-5

Топ текстів
- 3 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 4 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 4 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Новини - 2 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

Новини

«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

 14.01.2026 16:40

Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту

 14.01.2026 15:03

Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування

 14.01.2026 12:08

Microsoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML Studio

 14.01.2026 10:54

Хакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UA

 14.01.2026 09:35

Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей

 13.01.2026 17:42

Microsoft відмовляється від застарілого інструментарію для розгортання

 13.01.2026 16:13

Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA

 13.01.2026 14:30

У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні

 13.01.2026 12:13

Oracle оприлюднила плани розвитку Java у 2026 році

 13.01.2026 10:48

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
2.
Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
3.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
4.
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health
5.
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
6.
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini
7.
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
8.
У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні
9.
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
10.
В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: