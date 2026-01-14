«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

Зусилля уряду Південної Кореї створити нативну модель штучного інтелекту без іноземних запозичень зазнали фіаско. Конкурс, оголошений серед місцевих розробників, виявив, що з п’яти компаній-фіналістів три використали чужий відкритий код. «Донорами» стали переважно китайські LLM-моделі, пише The Wall Street Journal.

Метою конкурсу було бажання визначити дві корейські компанії, які зможуть досягти паритету продуктивності 95% або вище з провідними моделями від OpenAI або Google. Переможці отримають доступ до державного фінансування, даних та найму найкращих фахівців, а також доступ до закуплених урядом мікрочіпів, необхідних для ШІ-обчислень.

На фінальному етапі змагань з’ясувалось, що один з фіналістів, компанія Upstage, використала для своєї моделі штучного інтелекту китайську LLM з відкритим кодом Zhipu AI. У деяких частинах коду Upstage були навіть залишені знаки авторських прав Zhipu AI.

При пильному розгляді інших фіналістів організатори виявили, що модель штучного інтелекту від компанії Naver була схожа з аналогами від Alibaba та OpenAI у частині візуальних та аудіо-кодерів, які перетворюють зображення та звуки у формат, зрозумілий машині. Третій фіналіст, SK Telecom, зіткнувся з критикою за те, що код виводу для роботи її моделі штучного інтелекту мав схожість з кодом китайської DeepSeek.

Коментуючи проблему деякі експерти стверджували, що немає сенсу відмовлятися від вже існуючих моделей штучного інтелекту та намагатися створити все з нуля. Інші ж кажуть, що будь-яке використання іноземних інструментів створює потенційні ризики для безпеки та підриває надії на розвиток вітчизняної LLM-моделі.

«Нереально вимагати, щоб кожен фрагмент коду був написаний повністю власними силами під час розробки моделі. Відмова від програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом означає втрату величезної кількості переваг», — заявив Гу-Йон Вей, професор електротехніки Гарвардського університету, який знайомий з корейськими змаганнями, але не брав безпосереднього стосунку до жодного з учасників.

Нагадаємо, що кілька днів тому актуальний на той час голова Мінцифри, а нині чинний міністр оборони, Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування української національної LLM.