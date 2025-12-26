logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/12/2025 15:24

Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанії, які займаються розробкою програмних продуктів на базі штучного інтелекту, тепер готові платити оверпрайс не тільки досвідченим фахівцям, але й стажерам. Ставка робиться на студентів, аспірантів та молодих дослідників, яких можна виростити всередині компанії, пише Business Insider.

У 2025 році IT-гіганти пропонують рекордні умови для фахівців-початківців:

  • Anthropic платить учасникам чотиримісячної програми AI Safety Fellows $3850 на тиждень, а також до $15000 на місяць на обчислювальні ресурси. Програма орієнтована на публікацію наукових праць та проходить у Берклі чи Лондоні.
  • OpenAI пропонує шестимісячну резидентуру з оплатою близько $18300 на місяць. Учасники працюють як повноцінні співробітники над дослідницькими проектами та можуть отримати оффер на постійну позицію.
  • Google DeepMind та Google Research наймають аспірантів у рамках програми Student Researcher. Обіцяна зарплата: від $113 000 до $150 000 на рік, залежно від локації та досвіду.
  • Meta платить стажерам-дослідникам від $7650 до $12 000 на місяць за роботу над завданнями в галузі генеративних моделей, NLP та комп’ютерного зору.

Рекрутери підтверджують: конкуренція за майбутніх зірок починається все раніше. На думку експертів, стажування в ШІ перестає бути вхідною позицією та перетворюється на повноцінний елемент кадрової війни.

Що стосується керівників, то навіть у невеликих стартапах у сфері штучного інтелекту вони можуть отримувати від $300 000 до $400 000 рік без урахування бонусів, розповів Шон Торн, керуючий директор фірми з підбору керівників True Search.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту.

Головна > Новини > Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

Найбільш обговорювані статті

Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелектуУкраїна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту
Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннериПісля обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери
В українському IT на третину поменшало початківцівВ українському IT на третину поменшало початківців
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатуриAmazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера ChromeЧат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий кодDocker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'ятіНові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компаніїКожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонівУкраїнський хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Дедлайн — наступний тиждень: встигніть податися на безкоштовні IT-курси та стажування

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 4 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 3 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 4 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 3 тижні назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT

Новини

Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності

 26.12.2025 16:32

Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

 26.12.2025 15:24

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

 26.12.2025 12:23

Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

 26.12.2025 11:22

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

 24.12.2025 15:52

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM

 24.12.2025 12:44

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

 24.12.2025 12:10

Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

 24.12.2025 10:26

Спецпроєкти

HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
2.
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
3.
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
4.
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
5.
Нові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
6.
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
7.
Кожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
8.
США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців
9.
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники
10.
Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: