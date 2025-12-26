Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

Компанії, які займаються розробкою програмних продуктів на базі штучного інтелекту, тепер готові платити оверпрайс не тільки досвідченим фахівцям, але й стажерам. Ставка робиться на студентів, аспірантів та молодих дослідників, яких можна виростити всередині компанії, пише Business Insider.

У 2025 році IT-гіганти пропонують рекордні умови для фахівців-початківців:

Anthropic платить учасникам чотиримісячної програми AI Safety Fellows $3850 на тиждень, а також до $15000 на місяць на обчислювальні ресурси. Програма орієнтована на публікацію наукових праць та проходить у Берклі чи Лондоні.

OpenAI пропонує шестимісячну резидентуру з оплатою близько $18300 на місяць. Учасники працюють як повноцінні співробітники над дослідницькими проектами та можуть отримати оффер на постійну позицію.

Google DeepMind та Google Research наймають аспірантів у рамках програми Student Researcher. Обіцяна зарплата: від $113 000 до $150 000 на рік, залежно від локації та досвіду.

Meta платить стажерам-дослідникам від $7650 до $12 000 на місяць за роботу над завданнями в галузі генеративних моделей, NLP та комп’ютерного зору.

Рекрутери підтверджують: конкуренція за майбутніх зірок починається все раніше. На думку експертів, стажування в ШІ перестає бути вхідною позицією та перетворюється на повноцінний елемент кадрової війни.

Що стосується керівників, то навіть у невеликих стартапах у сфері штучного інтелекту вони можуть отримувати від $300 000 до $400 000 рік без урахування бонусів, розповів Шон Торн, керуючий директор фірми з підбору керівників True Search.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту.