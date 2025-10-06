logo

Новини 06/10/2025 15:36

В Україні побільшало вакансій для Python-розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Вітчизняна IT-галузь продемонструвала новий рекорд за кількістю відкритих вакансій. За даними сервісу пошуку роботи Djinni, у вересні 2025 року на цій платформі опублікували 15 300  вакансій з відгуками. Це найкращий показник з 2022 року, попередній рекорд був у липні. 

Найкраща ситуація спостерігається в категорій Python-розробки, де число вакансій зросло на 30%. На другому місці — Data Engineer (+20%).

Середня кількість відгуків на одну вакансію поки не падає, а навіть зростає — 16 (в серпні було 15.5, в липні — аж 17). 

П’ятірка категорій, де найгостріша конкуренція (найбільша кількість відгуків на одну вакансію) у вересні: 

  • JavaScript — 53 відгуки на вакансію в середньому. В серпні була така ж цифра, але у липні і раніше було більше 60. 
  • QA — 39 (стабільно з початку літа).
  • Project Manager — 30 (було 28, фіксується тренд на зростання).
  • Design — 29,5 (аналогічно до минулого місяця, але в липні було 33).
  • .NET — 23 (є тренд на зниження).

Категорії з найменшою конкуренцією: 

  • C++ —  4,6 відгуків на вакансію (було 4,3).
  • Sysadmin — 4,6 (було 8) .
  • Security — 6 (було 4,5) .
  • Data Engineer — 6.5 (було так само).

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах.

Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio

 13 години назад

В Україні побільшало вакансій для Python-розробників

 14 години назад

Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше

 17 години назад

Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом

 18 години назад

OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції

 20 години назад

Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому

 4 дні назад

Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

 4 дні назад

Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

 4 дні назад

Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір

 4 дні назад

В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API

 4 дні назад

