В Україні побільшало вакансій для Python-розробників

Вітчизняна IT-галузь продемонструвала новий рекорд за кількістю відкритих вакансій. За даними сервісу пошуку роботи Djinni, у вересні 2025 року на цій платформі опублікували 15 300 вакансій з відгуками. Це найкращий показник з 2022 року, попередній рекорд був у липні.

Найкраща ситуація спостерігається в категорій Python-розробки, де число вакансій зросло на 30%. На другому місці — Data Engineer (+20%).

Середня кількість відгуків на одну вакансію поки не падає, а навіть зростає — 16 (в серпні було 15.5, в липні — аж 17).

П’ятірка категорій, де найгостріша конкуренція (найбільша кількість відгуків на одну вакансію) у вересні:

JavaScript — 53 відгуки на вакансію в середньому. В серпні була така ж цифра, але у липні і раніше було більше 60.

QA — 39 (стабільно з початку літа).

Project Manager — 30 (було 28, фіксується тренд на зростання).

Design — 29,5 (аналогічно до минулого місяця, але в липні було 33).

.NET — 23 (є тренд на зниження).

Категорії з найменшою конкуренцією:

C++ — 4,6 відгуків на вакансію (було 4,3).

Sysadmin — 4,6 (було 8) .

Security — 6 (було 4,5) .

Data Engineer — 6.5 (було так само).

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах.