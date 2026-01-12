Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його

96% розробників програмного забезпечення вважають, що код, згенерований штучним інтелектом, є функціонально некоректним, однак лише 48% заявили, що вони завжди перевіряють згенерований код, перш ніж записати його в систему. Це стверджується в результатах опитування State of Code Developer Survey, проведеного компанією Sonar.

Опитавши понад 1100 розробників з усього світу, дослідники з’ясували, що 72% розробників, які спробували в своїй роботі інструменти на базі штучного інтелекту, використовують їх щодня або кілька разів на день. Лише 6% програмістів повідомили про епізодичне використання, тобто рідше одного разу на тиждень.

42% респондентів заявили, що значна частина їхнього коду створена LLM-моделями. Типи програмних проектів, де розробники використовують ШІ-інструменти, варіюються від прототипів (88%) до внутрішнього виробничого програмного забезпечення (83%), клієнтських застосунків (73%) та софту для критично важливих бізнес-послуг (58%).

Найчастіше розробники використовують такі інструменти для написання коду: GitHub Copilot (75%), ChatGPT (74%), Claude/Claude Code (48%), Gemini/Duet AI (37%), Cursor (31%), Perplexity (21%), OpenAI Codex (21%), JetBrains (17%), Amazon Q Developer (12%), Windsurf (8%) та інші (37%).

Зростання використання інструментів штучного інтелекту, за даними Sonar, створило проблеми для перевірки коду.

«Хоча штучний інтелект має заощаджувати час, розробники тепер витрачають значну частину свого часу на перевірку коду. Майже всі розробники (95%) витрачають принаймні певні зусилля на перевірку, тестування та виправлення результатів роботи штучного інтелекту. Більшість (59%) оцінюють ці зусилля як «помірні» або «суттєві»», — йдеться в звіті.

Згідно з опитуванням, 38% респондентів заявили, що перевірка коду, створеного штучним інтелектом, вимагає більше зусиль, ніж перевірка коду, створеного людиною. 27% вважають, що навпаки.

Розробники кажуть, що перехід до інструментів штучного інтелекту має як переваги (93%), так і недоліки (88%). Вони цінують, наприклад, те, що штучний інтелект допомагає покращити процес документування (57%) та допомагає у створенні тестового покриття (53%).

У звіті також зазначається, що, незважаючи на те, що 75% розробників стверджують, що штучний інтелект зменшує обсяг небажаної праці (керування технічним боргом, налагодження застарілого або погано документованого коду тощо), реальність така, що ШІ-інструменти просто переносять цю роботу на нові сфери, такі як «виправлення або переписування згенерованого коду».

Нагадаємо, що, згідно іншого опитування, розробники програмного забезпечення витрачають на фактичне написання коду лише 16% свого робочого дня. Решта йде на допоміжні завдання та постійні перемикання між різними інструментами та сервісами.