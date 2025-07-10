Docker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програм

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Компанія Docker оголосила про запуск нових функцій для спрощення розробки, розгортання та запуску агентних додатків на основі штучного інтелекту. Оновлення стосується популярного інструменту Docker Compose, який тепер підтримує роботу агентів та LLM-моделей, щоб розробники могли легко розгортати їх у потрібному масштабі. Про це повідомляє Silicon Angle.

Ще однією новинкою є бета-версія Docker Offload — цей інструмент дозволяє розробникам переносити та масштабувати LLM-моделі в хмарі: наприклад, у Google Cloud чи Microsoft Azure, або локально. Завдяки Offload можна обирати, де і коли запускати модель, виходячи з потреб конфіденційності, вартості та продуктивності.

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Offload інтегрується безпосередньо в Docker Desktop, що спрощує його використання та доступ завдяки готовим параметрам конфігурації.

«Агентні додатки швидко розвиваються, але створювати агентні системи виробничого рівня все ще занадто складно. Ми робимо їх доступними для кожного розробника», — сказав Тушар Джайн, віце-президент Docker.

Агентний штучний інтелект є частиною нової хвилі в розробці програмного забезпечення, яка передбачає використання великих мовних моделей для забезпечення автономної роботи та досягнення складних цілей з мінімальним людським наглядом. На відміну від традиційних чат-ботів на основі ШІ, які часто покладаються на пряму взаємодію, таку як запитання та відповіді, агенти ШІ можуть приймати рішення, планувати дії та адаптуватися до змін обставин для покрокового виконання завдань.

Docker Compose — один з основних інструментів Docker, який дозволяє запускати програми у кількох контейнерах — стандартизованих програмних пакетах, які містять усе необхідне для запуску програми, включаючи код, середовище виконання, системні інструменти, бібліотеки та конфігурацію.

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