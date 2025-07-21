JetBrains переводить всі продукти IntelliJ IDEA на єдиний інсталятор

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Компанія JetBrains повідомила, що всі програмні продукти серії IntelliJ IDEA відтепер переходять на єдиний уніфікований дистрибутив. Це означає, що буде лише один інсталятор IntelliJ IDEA, який замінить окремі завантаження для Community Edition і Ultimate Edition.

Оскільки підтримка окремих збірок потребує багато часу для паралельного тестування, єдина версія допоможе витрачати менше часу на розробку та швидше додавати нові функції.

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Варто пам’ятати, що в новій конфігурації для розблокування всіх функцій Ultimate все ще потрібна підписка. Але навіть за відсутності підписки середовище розробки залишатиметься повністю функціональним, безкоштовним для використання як у комерційних, так і в некомерційних проектах. Компанія запевняє, що нова IDE включатиме більше функцій, ніж будь-коли мала поточна Community Edition.

Також у JetBrains роз’яснили, як тепер проходитиме процес закінчення терміну дії ліцензії. Починаючи з IntelliJ IDEA 2025.2, компанія оновить ліцензування для користувачів Ultimate. Якщо термін дії підписки закінчиться, користувач не втратить доступ до IDE. Натомість він й надалі матимете доступ до тієї ж версії IDE, але з безкоштовним набором функцій (раніше відомий як Community Edition).

Це означає, що робота над користувацьким проектом не буде перервана, навіть якщо термін дії підписки закінчиться під час відпустки або між поновленнями. Розробник все ще зможе відкривати свої проекти, писати код і залишатися продуктивними без необхідності використовувати іншу версію IntelliJ IDEA.

Безстрокова резервна ліцензія все ще працює як і раніше, надаючи доступ до останньої основної версії, доступної на момент початку останнього безперервного року підписки користувача. Завдяки єдиному дистрибутиву можна активувати старіші версії, які відповідають резервній ліцензії. Крім того, користувач може використовувати останню версію IntelliJ IDEA з доступом до її поточного безкоштовного набору функцій.

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