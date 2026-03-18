logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/03/2026 08:49

Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

Дмитро Сімагін

Автор новин

Французька компанія Mistral AI запускає Forge — корпоративну платформу для створення LLM «з нуля» та подальшого навчання моделі на власних даних. Теоретично, ця пропозиція може зацікавити фінансовий та державний сектор, яким треба повністю контролювати систему та надавати публічні послуги з урахуванням місцевого законодавства.

Навчання LLM може проходити на власних кластерах Mistral, на Mistral Compute (спеціалізованій інфраструктурній пропозиції компанії) або повністю локально у власних центрах обробки даних клієнта. 

Mistral Forge є альтернативою для розробки LLM власними силами на базі відкритих моделей. Нагадаємо, що Мінцифри України спільно з «Київстар» вже кілька місяців працюють над навчанням «національної LLM», яка базується на моделі Google Gemma 3. У загальному рейтингу Hugging Face Gemma 3-27b займає 120 місце. Найпотужніша модель серії Mistral 3 — 59 місце.

Поява Forge дозволяє вийти за рамки API для точного налаштування LLM, які Mistral та її конкуренти пропонували в минулому році. Платформа підтримує повний життєвий цикл навчання моделі: 

  • Попереднє навчання (Pre-training): створення моделей, що глибоко розуміють специфічну термінологію та логіку галузі на основі великих масивів внутрішньої документації.
  • Пост-тренування (Post-training): тонке налаштування поведінки моделі для конкретних завдань.
  • Навчання з підкріпленням (RL): узгодження дій ШІ з корпоративними цілями та політиками, що критично важливо для автономних агентів, які приймають рішення в реальних умовах.

«У нас був API для точного налаштування… Але щоразу, коли ви справді хочете отримати бажану продуктивність, вам потрібно вийти за рамки. Сьогодні дослідники штучного інтелекту не використовують API для точного налаштування. Вони використовують набагато просунутіші інструменти, і саме це пропонує Forge», — пояснює Еліза Саламанка, керівник відділу продуктів Mistral AI.

На відміну від OpenAI чи Anthropic, Mistral не стягує плату за обчислення. Натомість компанії доведаться заплатити ліцензійний збір за саму платформу Forge, а також додаткову плату за послуги конвеєра даних. Також доведеться оплатити послуги ШІ-дослідників Mistral, які працюватимуть з командою клієнта.

«Жоден конкурент сьогодні не продає цей вбудований науковий модуль як частину своєї навчальної платформи», — заявила Саламанка.

Пропозиція надавати консультативні послуги з налаштування свідчить про те, що Mistral визнає фундаментальну істину про сучасний стан корпоративного штучного інтелекту: однієї лише технології недостатньо. Більшості організацій бракує внутрішньої експертизи для розробки ефективних рецептів навчання та обробки даних у великих масштабах на графічних процесорах.

Раніше ми писали, що згідно дослідження Jellyfish, штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, при цьому якість залишається на високому рівні.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіриОптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
Meta відкладає реліз LLM Avocado: тести з конкурентами поки не вражаютьMeta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного трафіку повертає росіян у 90-тіРації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксіТепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі
Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізаціїClaude тепер вміє створювати графіку та візуалізації
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомствОновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти танутьGoogle Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть
Китай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожує безпеціКитай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожують безпеці
Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агентаGemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 6 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

 18.03.2026 08:49

Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish

 17.03.2026 17:56

Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

 17.03.2026 17:00

Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT

 17.03.2026 16:11

Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

 17.03.2026 14:57

Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень

 17.03.2026 12:13

JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

 17.03.2026 10:33

Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

 17.03.2026 08:43

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

 16.03.2026 17:54

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

 16.03.2026 17:03

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
7.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
8.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
9.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: