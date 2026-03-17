Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish

Дослідження, проведене платформою програмної аналітики Jellyfish, підтвердило, що впровадження штучного інтелекту стало поширеним явищем у розробці софту. Середній рівень впровадження інструментів ШІ становить 63%, а 64% компаній зараз генерують більшу частину свого коду за допомогою штучного інтелекту.

Для отримання цих результатів фахівці Jellyfish проаналізовали дані понад 700 компаній, 200 000 розробників програмного забезпечення та 20 мільйонів пул-реквестів.

Найпомітніший ефект — зростання продуктивності. У компаніях, де 75-100% програмістів використовують ШІ-інструменти щонайменше тричі на тиждень, один розробник в середньому об’єднує 2,2 пул-реквеста на тиждень. У організаціях із низьким рівнем впровадження ШІ цей показник становить 1,12

Запит на об’єднання (pull request, або PR), — це пропозиція додати або змінити код у спільному програмному проекті, щоб інші програмісти (супроводжуючі) могли переглянути та схвалити його перед його запуском у робочу версію.

«Багато людей визнали, що штучний інтелект допомагає швидше програмувати, і почали думати про всі інші питання: чи отримуємо ми реальну віддачу від цього і як це впливає на якість», — сказав керівник досліджень Jellyfish Ніколас Арколано.

За його словами, він перестав писати код самостійно восени 2025 року, передавши цю роботу інструментам на базі штучного інтелекту. Приблизно в той самий час нові версії LLM-моделей зробили ці інструменти значно кращими ніж раніше, тому їхнє використання почало різно зростати. Арколано називає той момент «Різдвом Клода», коли багато розробників програмного забезпечення відкрили для себе переваги Claude Code від Anthropic і почали експериментувати з ним на зимових святах.

Важливо, що, згідно з даними Jellyfish, якість коду, схоже, не падає під тягарем швидкості. Показники повернення до попередніх версій — коду, який необхідно відкатувати після розгортання — зростають незначно: з 0,61% у компаніях з низьким рівнем впровадження ШІ до 0,65% у компаніях, які майже повністю перейшли на нову технологію.

«Ми поки що не бачимо серйозного впливу на якість. Але це саме те, за чим потрібно уважно стежити. Тиск на швидкість зростає, тому перевірка коду, написаного штучним інтелектом, може стати проблемою», — сказав Арколано.

Автономне кодування

Тим часом з’явились ще більш просунуті способи використання штучного інтелекту. Автономні агенти, які самостійно роблять пул-реквести, поки мають невелику частку в обсягу загальної роботи, але вона швидко зростає.

Арколано найбільше вразила різниця між організаціями, які максимально використовують агентів штучного інтелекту для кодування, та іншими, які дуже мало або взагалі нічого не роблять у цій новій галузі.

«Розрив пришвидшується. Ті, хто внизу, майже не рухаються. Ті, хто в середині, просуваються поступово. А лідери — як на ракеті, вони просто летять уперед».

«Ось чому такий ажіотаж навколо автономних агентів», — додав Арколано.

Нагадаємо, за даними Інтерполу, шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn