Новини 28/01/2026 15:10

Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав

Дмитро Сімагін

Журналіст

Французька компанія Mistral AI оновила свій термінальний агент кодування Mistral Vibe до версії 2.0. Інструмент, який працює на базі моделей Devstral 2, тепер дозволяє створювати власних субагентів, уточнювати деталі перед виконанням коду, завантажувати навички за допомогою команд та налаштовувати робочі процеси відповідно до стилю роботи. 

За даними компанії, стандартна модель Devstral 2 отримала 72,2% у бенчмарку SWE-bench Verified, а спрощена Devstral 2 Small може працювати навіть на ноутбуці, що робить інструмент зручним для локального використання.

Користувацькі субагенти у Vibe 2.0 дозволяють створювати спеціалізованих агентів для цільових завдань — розгортання скриптів, PR-оглядів, генерації тестів — та подальшого виклику їх на вимогу.

Vibe 2.0 доступний у платних тарифах Le Chat Pro за $14,99 на місяць та Le Chat Team за $24,99 за користувача. У тарифі для корпоративних користувачів доступні додаткові послуги: точне налаштування, навчання з підкріпленням та модернізація коду.

Модель Devstral 2, яка раніше була доступна безкоштовно в тестовому режимі, переведена на платний API-доступ, безкоштовне використання тепер допускається лише в експериментальному плані. 

Запуск Vibe 2.0 є найбільшим кроком Mistral на ринку інструментів для розробки, де компанія конкурує переважно з американськими аналогами. Mistral AI заявила, що робить ставку на кастомізацію та контроль над кодом, особливо для організацій з великими legacy-системами та пропрієтарними фреймворками, які погано підходять для звичайних помічників на базі ШІ.

Нагадаємо, що робота агентів в браузері Chrome незабаром може стати платною.

