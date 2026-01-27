Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude

Компанія Anthropic оголосила, що тепер можна відкривати сторонні інструменти та взаємодіяти з ними в Claude. Нове розширення MCP Apps, принцип якого нагадує міні-додатки всередині Telegram, підтримує роботу зі Slack, Canva, Figma та деякими іншими платформами.

MCP Apps працює на основі Model Context Protocol (MCP) — відкритого стандарту Anthropic, який дозволяє підключати LLM-моделі до сторонніх програм. Розширення дозволяє виводити в чат-боті інтерактивний інтерфейс сервісу або інструменту. Користувачі можуть взаємодіяти з ним та отримувати результати.

«Створювати, редагувати та надсилати повідомлення Slack у форматованому попередньому перегляді. Візуалізувати ідеї у вигляді діаграм у Figma — і все це без перемикання вкладок», — наводять приклади на сайті Anthropic.

Щоб перенести свої робочі процеси в Claude, треба перейти на claude.ai/directory та підключитись до програм, позначених як «інтерактивні». ​​

Розширення MCP Apps доступне користувачам Claude у веб-версії та ПК у тарифних планах Pro ($20 на місяць), Max (від $100 на місяць), Team (від $25 за користувача) та Enterprise (індивідуальні умови). У майбутньому розширення додадуть до режиму агента Claude Cowork.

Нагадаємо, що кілька днів тому на Всесвітньому економічному форумі в Давосі керівник Anthropic песимістично оцінив майбутнє джуніорів.