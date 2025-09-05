logo

05/09/2025

OpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичок

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI готується запустити платформу для найму, яка конкуруватиме з LinkedIn. Майбутній сервіс під назвою OpenAI Jobs Platform з’явиться до середини 2026 року, повідомив речник OpenAI виданню TechCrunch.

Як пояснюють в блозі OpenAI, нова платформа «використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти знайти ідеальну відповідність між тим, що потрібно компаніям, і тим, що можуть запропонувати працівники». 

OpenAI також почне пропонувати сертифікацію навичок для людей з різним рівнем «вільного володіння штучним інтелектом» через онлайн-програму OpenAI Academy. Речник компанії каже, що пілотний проект сертифікації почне роботу наприкінці 2025 року.

OpenAI зацікавлена ​​у запуску різних продуктів, окрім своєї основної споживчої пропозиції ChatGPT. Зокрема, компанія працює над власним браузером та додатком для соціальних мереж.

Примітно, що платформа для найму OpenAI може створити пряму конкуренцію для компанії з LinkedIn, співзасновником якої є Рід Гоффман, один з перших інвесторів OpenAI. LinkedIn також належить Microsoft, найбільшому фінансовому спонсору OpenAI.

Протягом останнього року в LinkedIn працювали над тим, щоб наповнити свою платформу функціями штучного інтелекту, які мають спростити для кандидатів пошук потрібних компаній.

 

