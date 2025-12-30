logo

Новини 30/12/2025 11:27

Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT

Дмитро Сімагін

Журналіст

Керівник OpenAI Сем Альтман оголосив про пошук нового директора відділу готовності (head of preparedness), який буде займатись контролем над ChatGPT. Про це пише The Register. 

У своєму дописі на X Альтман написав, що нова посада передбачає базову зарплату в розмірі $555 000 плюс пакет акцій. В обов’язки претендента входить контроль над безпечністю систем OpenAI та розуміння того, як ними можна зловживати. За словами очільника OpenAI, моделі штучного інтелекту починають створювати «деякі реальні виклики», оскільки швидко вдосконалюються та набувають нових можливостей: наприклад, вони вміють шукати небезпечні вразливості та впливати на психічний стан людей.

«Потенційний вплив моделей на психічне здоров’я ми бачили в попередньому огляді ще в цьому році», — заявив Альтман, не уточнюючи конкретних випадків чи продуктів.

Новий директор керуватиме створенням інструментів для оцінки можливостей ШІ, моделей загроз та заходів для їхнього пом’якшення. Від кандидата вимагають глибокі технічні знання, навички чіткої комунікації та вміння керувати складними проектами. Він очолить невелику, але високоефективну команду, яка взаємодіятиме з підрозділами з безпеки, досліджень, розробки, продукту, політики та зовнішніх зв’язків.

Нагадаємо, кілька тижнів тому OpenAI оголосила, що програмісти та видавці тепер можуть надсилати свої додатки на розгляд і публікацію в ChatGPT, дотримуючись інструкцій з подання. Також компанія відкрила свій SDK для розробників.

