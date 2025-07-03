Становище в українському IT оцінили як «найкраще півріччя з початку війни»
Чисельність вакансій в українському IT поступово зростає. За даними DOU, за кількістю вакансій перша половина 2025 року можна назвати найкращим півріччя з початку повномасштабного вторгнення. Загалом за 6 місяців кількість оголошень про пошук фахівців на jobs.dou.ua зросла від 4-5 тисяч вакансій на місяць до 5-6 тисяч.
Наприклад, у червні на платформі було 5967 актуальних IT-вакансій. Хоча це менше, ніж на початку року (у січні традиційно менше шукають працівників), але якщо порівнювати з червнем минулого року, то на ринку стало більше на 1681 вакансію.
Що стосується розробників, то вакансій в категорії C++ за півроку збільшилось на 28%, Python — на 27%, Node.js — 27%, Android — 20%, .NET і Java — по 10%, iOS/MacOS — 7%.
Рекордна кількість оголошень за останній місяць розміщено в категорії AI/ML — 132 вакансії.
Найбільше кількісне зростання вакансій фіксується в категоріях: Marketing (+612), HR (+517), Design (+328). Суттєвих падінь за кількістю не було в жодній категорії. У відсотках стрімко зростає категорія military-вакансій: 145% за останні півроку.
Зросла кількість дистанційних вакансій (+18,5%) і за кордоном (+18,3%). Покращилась ситуація з роботою у Львові (+18,8%) і в Києві (+18%). З великих міст найсумніша ситуація в Харкові — 86 вакансій за останній місяць (у січні 2022 — 1425). В Одесі вакансій менше, ніж у Вінниці (116 та 140 відповідно).
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