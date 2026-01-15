У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли

У 2025 році глобальні завантаження всіх мобільних додатків та мобільних ігор через App Store та Google Play досягли $106,9 млрд, що на 2,7% менше, ніж роком раніше. На фоні цього споживчі витрати на мобільні програми за рік зросли на 21,6% і досягли приблизно $155,8 млрд. Про це свідчать дані аналітичної компанії Appfigures, на які посилається TechCrunch.

Статистика стверджує, що збільшити доходи розробників та видавців мобільних застосунків допомогла модель підписки. Незважаючи на те, що користувачі вже не так активно завантажують додатки, маркетологам вдалося залучити їх до покупок у програмах або активації підписок.

Схоже, що скорочення завантажень стає тенденцією. Якщо в 2023 році користувачі з усього світу скачали 113,6 млрд мобільних програм, то в 2024 році цей показник опустився до 109,8 млрд (-3,3%), а минулого року — до 106,9 млрд (-2,7%). Абсолютний пік числа завантажень припав на 2020 рік, коли користувачі скачали 135 мільярдів програм.

Кількість завантажень мобільних ігор скорочується. У 2025 році мобільні ігри було завантажені 39,4 млрд разів, що на 8,6% менше, ніж у попередньому році. Однак число завантажень неігрових програм практично не змінилася — вони навіть незначно зросли на 1,1% у річному обчисленні, досягнувши 67,4 млрд.

46% коштів у мобільних програмах користувачі витрачали на ігри ($72,2 млрд). Витрати на додатки, не пов’язані з іграми, у 2025 році зросли на 33,9% у річному обчисленні та досягли $82,6 млрд.

Нагадаємо, що не так давно компанія Apple оголосила про плани використання штучного інтелекту для покращення пошуку додатків в App Store. Для цього в маркетплейсі з’явиться функція тегів.