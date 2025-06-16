У кожній четвертій IT-вакансії в США згадується штучний інтелект
У кожній четвертій IT-вакансії, опублікованій в США цього року, рекрутери вимагають від потенційних кандидатів вміння працювати з інструментами на основі штучного інтелекту. За даними LinkedIn, ШІ-розробники — одна з найбільш динамічних професій за останні три роки. Компанії в різних галузях поспішають найняти співробітників, які допоможуть їм впровадити нову технологію. Про це пише Business Insider.
У венчурній фірмі Redpoint Ventures зазначають, що кандидати, які мають досвід роботи зі ШІ, отримують більше переглядів профілів та більш вигідні пропозиції. Цьому сприяє те, що кількість кваліфікованих спеціалістів у цій галузі поки дуже мала, щоб задовольнити всі потреби рекрутерів. Роботодавці хотіли б наймати фахівців зі штучного інтелекту з докторським ступенем та багаторічним досвідом, але проблема в тому, що їх майже немає.
Зросла популярність спеціалістів з Data Science. Дослідників забирають практично з університетських лабораторій. За словами опитаних рекрутерів, які займаються підбором ШІ-фахівців для технологічних компаній, найпопулярніші позиції зараз — розробник штучного інтелекту, ML-інженер, інженер з розробки ШІ-агентів, розробник інфраструктури, вчений-дослідник, а також гібридна професія інженера-дослідника.
Найскладніше знайти дослідників. Ідеальний кандидат, за описом рекрутерів, має докторську ступінь з машинного навчання, статистики чи математики, переважно отриману в топових вишах на кшталт Массачусетського технологічного інституту, Стенфорда або Берклі. Привабливість підвищує наявність кількох років досвіду в ІТ-компанії. На позиціях, пов’язаних із застосуванням ШІ, роботодавців більше цікавить практичний досвід кандидатів, ніж те, що вони вивчали.
Також рекрутери все більше говорять про важливість софт-скіллів при оцінці претендентів. На тлі популярності вайб-кодингу компанії починають розуміти, що багато технічних навичок тією чи іншою мірою можна автоматизувати. Тому компанії стали надавати значення також й емоційному інтелекту. Вони шукають кандидатів, які здатні знаходити компроміси та вибудовувати ефективну комунікацію між технічними та бізнес-командами, а також здатні слухати.
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