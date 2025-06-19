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Новини 19/06/2025

В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

В середньому одна вакансія в українському IT отримує майже 16 відгуків за місяць. Одна вакансія розробника — майже 25, а розробника без досвіду — 44 відгуки. Про це свідчать статистичні дані сервісу анонімного пошуку IT-роботи Djinni.

Найбільш конкурентними категоріями IT-вакансій без досвіду роботи виявились: 

  • JavaScript — 90 відгуків на вакансію в середньому;
  • Java —  62 відгуки; 
  • Design — 56 відгуків; 
  • QA — 42 відгуки;
  • Python — 37 відгуків.

Найменш відгуків на опубліковані вакансії зараз отримують фахівці Sales (6 відгуків на вакансію), SEO i LeadGen (8), Support (12). 

Для вакансій з досвідом роботи від 5 років (Senior) кількість відгуків помітно менша, ніж для новачків: 

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  • JavaScript — 38 відгуків в середньому;
  • Project Manager — 33; 
  • Design, QA і .NET — по 20. 

Найменш конкурентними IT-вакансіями в Україні виявились: Security (3 відгуки в середньому), Data Engineer, С++  і Data Analyst (в середньому по 4 відгуки).

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Нагадаємо, що за статистикою в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах. 8,8% українських IT-фахівців працюють на двох роботах: з них 6% — на part-time і 2,8% на full-time. За рік частка працівників, задіяних в додатковій роботі, зросла на 0,9%. Ще 3,4% айтівців, крім основної роботи, працюють над фріланс-проектами.

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