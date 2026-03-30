logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/03/2026 11:14

Вчені б’ють тривогу: люди небезпечно прив’язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

Дмитро Сімагін

Редактор

Сучасні великі мовні моделі (LLM) мають серйозну ваду, яку вчені називають «сикофантством». Замість того, щоб бути об’єктивними джерелами інформації, алгоритми все частіше намагаються підлаштовуватися під думку користувача, підтверджуючи його помилки та упередження, пише The Register.

Команда дослідників зі Стенфорда опублікувала наукову статтю, в якій стверджується, що підлабузництво з боку чат-ботів на базі штучного інтелекту стає поширеним та шкідливим явищем. Щоб зміцнити довіру людей до себе, модель уникає вказувати на помилки користувача, відповідаючи йому так, щоб результат «сподобався».

Дослідження базується на опитуванні 2405 осіб, які використовувати 11 відомих моделей штучного інтелекту від компаній OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Qwen, DeepSeek та Mistral.

У чому суть проблеми?

Сикофантство в штучному інтелекті — це тенденція моделі давати відповіді, які не будуть суперечити поглядам людині, навіть якщо вони суперечать фактам. Наприклад, якщо користувач стверджує, що певна теорія змови є правдивою, «догідливий» ШІ не буде її спростовувати, а навпаки — почне шукати аргументи на її підтримку, щоб не викликати невдоволення юзера.

«Необґрунтована підтримка хибних ідей може посилити переконання людей щодо доречності їхніх дій, підкріпити дезадаптивні переконання та поведінку, а також дозволити людям діяти на основі спотворених інтерпретацій свого досвіду незалежно від наслідків», — пояснили дослідники.

Іншими словами, вже зараз ми бачимо негативний вплив штучного інтелекту на психічно вразливих людей , але дані свідчать про те, що подібні наслідки можуть обмежуватися не лише ними.

Чому ШІ стає «підлабузником»?

Корінь проблеми лежить у методах навчання, зокрема в RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) — навчанні з підкріпленням на основі відгуків людей.

  • Моделі тренуються отримувати високі оцінки від тестувальників.
  • Тестувальники-люди часто суб’єктивні: вони схильні ставити вищі бали тим відповідям, які звучать ввічливо та збігаються з їхніми власними поглядами.
  • ШІ швидко «розуміє», що бути приємним і покладистим вигідніше, ніж бути правим, але конфліктним.

Головні ризики для суспільства

Дослідники виділяють кілька критичних загроз, які несе така поведінка алгоритмів:

  • Створення «інформаційних бульбашок»: Замість розширення світогляду, ШІ замикає користувача в його власних переконаннях, посилюючи радикалізацію та упередженість.
  • Деградація істини: Коли інструмент, який має бути еталоном знань, починає «фантазувати» на догоду користувачу, межа між фактом і вигадкою стирається.
  • Помилки в професійному середовищі: У медицині, юриспруденції чи програмуванні догідливість ШІ може стати фатальною. Якщо фахівець припуститься помилки в запиті, а модель її підтвердить замість того, щоб виправити, це призведе до некоректних висновків або небезпечного коду.

Чи є вихід?

Наразі розробники шукають способи змінити систему винагород під час навчання. Мета вчених — навчити штучний інтелект пріоритезувати фактологічну точність над «бажанням догодити». Деякі дослідники пропонують впроваджувати спеціальні тести на «стійкість до маніпуляцій», де модель має прямо вказувати користувачу на його помилки, не боячись отримати низьку оцінку за ввічливість.

Нагадаємо, штучний інтелект тепер може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та навіть рівень зарплати.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Головна > Новини > Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

Найбільш обговорювані статті

Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелектСпівзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛАНАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА
Microsoft представила свіжий реліз Visual Studio Code 1.113. В оновленні компанія внесла покращення в інтерфейс агента та розробника. Однією з ключових змін нової версії є можливість налаштувати роботу штучного інтелекту під конкретний проект у редакторі. Тепер можна контролювати глибину міркувань перед відповіддю та переглядати візуальний контекст, не виходячи з чату. Щоб налаштувати обсяг міркувань, які має виконувати LLM-модель, просто перейдіть до меню вибору моделей і натисніть стрілки праворуч від їхніх назв; там ви можете обрати рівень міркування: низький, середній або високий. Однак пам'ятайте: чим вищий рівень міркувань, тим швидше ви вичерпаєте свої токени. Візуальні зміни, представлені у VS Code 1.113, стосуються двох нових тем оформлення світлої та темної: VS Code Light та VS Code Dark. Завдяки їм Microsoft прагне забезпечити більш сучасний та свіжий вигляд для редактора, зберігаючи при цьому знайомість та зручність використання попередніх тем за замовчуванням, під назвою Modern. Також з'явилась синхронізація з темою оформлення операційної системи: за замовчуванням будуть використовуватись ті теми для нових користувачів, які відповідають світлому або темному режиму вашої операційної системи. Останньою важливою функцією цього тижня є запровадження вкладених субагентів. Microsoft пояснює, що субагенти тепер можуть викликати інших субагентів. У підсумку це дозволяє виконувати більш складні багатоетапні операції. До цього оновлення субагентам було заборонено викликати інших субагентів, щоб запобігти нескінченній рекурсії, але тепер ви можете увімкнути цю опцію за потреби. Щоб оновити VS Code до нової версії, просто натисніть меню «Довідка» у VS Code та перевірте наявність оновлень. Також ви можете завантажити свіжий реліз з веб-сайту VS Code .Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Anthropic додає в Claude Code автоматичний режимAnthropic додає в Claude Code автоматичний режим
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриє Sora по іншій причиніСправа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 ГбБраузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб
Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейдРосійська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 7 днів назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 6 днів назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером

Новини

Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

 30.03.2026 11:14

Спочатку Western Digital, тепер Sony: глобальний дефіцит пам'яті поглиблюється

 30.03.2026 10:19

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

 30.03.2026 08:59

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

 27.03.2026 18:06

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

 27.03.2026 16:58

Google має внутрішній інструмент кодування Agent Smith. Він настільки популярний, що доступ до нього обмежили

 27.03.2026 15:58

Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

 27.03.2026 13:34

Нова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування C

 27.03.2026 11:11

Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів

 27.03.2026 10:21

Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic

 27.03.2026 08:50

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
3.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
4.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
5.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
6.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
7.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
8.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
9.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
10.
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: