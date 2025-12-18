logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/12/2025 12:24

Згенерований код містить більше помилок, ніж код, написаний людиною — дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Генерація коду за допомогою штучного інтелекту збільшує кількість проблем та їхню важливість. В аналізі 470 пул-реквестів, який провели фахівці платформи CodeRabbit, виявилось, що код, створений штучним інтелектом, містить значно більше дефектів логіки, зручності обслуговування, безпеки та продуктивності, ніж код, створений людьми. Про це пише The Register.

У середньому, кожен pull request, згенерований штучним інтелектом, містить близько 10,83 проблем кожен, порівняно з 6,45 проблемами у запиті, який створено людиною. Оскільки це приблизно в 1,7 раза більше, використання згенерованого коду означає довші перевірки та підвищений ризик дефектів.

Pull request, створений штучним інтелектом, містить у середньому в 1,4 раза більше критичних проблем та в 1,7 раза більше серйозних проблем, ніж PR, написаний людиною.

У звіті CodeRabbit також виявлено, що код, згенерований ШІ, відстає від коду, створеного людиною, за всіма основними категоріями проблем. Боти створювали більше логічних помилок та помилок коректності (1,75x), більше помилок якості та підтримки коду (1,64x), більше недоліків безпеки (1,57x) та більше проблем із продуктивністю (1,42x).

Крім того, згенерований код мав у 1,88 раза більшу ймовірність неправильної обробки паролів, у 1,91 раза більшу ймовірність створення небезпечних посилань на об’єкти, у 2,74 раза більшу ймовірність додавання XSS-вразливостей та в 1,82 раза більшу ймовірність реалізації небезпечної десеріалізації, ніж розробники-люди.

Майже єдиною сферою, де штучний інтелект перевершив людей-програмістів, була орфографія — орфографічні помилки траплялися в 1,76 раза частіше в людських PR-запитах, ніж у тих, що були згенеровані машиною. Крім того, код, написаний людьми, мав у 1,32 раза більше проблем з тестуванням, ніж код, створений ШІ.

Нагадаємо, що вчора компанія OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в ChatGPT у режимі Thinking.

Головна > Новини > Згенерований код містить більше помилок, ніж код, написаний людиною — дослідження

Найбільш обговорювані статті

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завданьOpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додаткиGoogle випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
Навіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідженняНавіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідження
Дія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослугДія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослуг
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатківCursor випустив візуальний редактор веб-додатків
Microsoft заплатить за знайдені вразливості навіть в чужих програмахMicrosoft заплатить за знайдені вразливості навіть в чужих програмах
Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

Лише 12% Java-розробників не використовують інструменти зі штучним інтелектом — дослідження

Через неефективність розробники щотижня витрачають зайві 8 годин

В Україні стало більше електрокарів, але зарядних станцій бракує. Водії поділилися досвідом

 

Після вторгнення росії майже 70% українців у Twitter, Instagram та Facebook стали писати українською — дослідження

80% розробників повинні підвищити свою кваліфікацію до 2027 року — дослідження

Більшість IT-компаній платять за курси та покривають страховку. Але на масаж в офісі не розраховуйте — дослідження ITExpert

Як маркетингові дослідження допомагають розвивати продукти та створювати цінність для користувача

Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження

Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження

Вчені побоюються, що штучний інтелект призведе до появи «електронних звалищ»

Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме

З 2016 року український ринок кібербезпеки зріс у 4 рази — дослідження

Лише 7,8% українських розробників змінювали IT-спеціалізацію — результати дослідження

Чотириденний робочий тиждень покращує продуктивність співробітників — результати дослідження

Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

Більшість проектів open source тримаються на одному розробнику

Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

ChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубо

Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 6 днів назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 тиждень назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня

Новини

Згенерований код містить більше помилок, ніж код, написаний людиною — дослідження

 18.12.2025 12:24

Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code

 18.12.2025 10:54

OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT

 18.12.2025 09:16

На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play

 17.12.2025 16:43

CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів

 17.12.2025 15:10

Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях

 17.12.2025 12:10

OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking

 17.12.2025 11:15

Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року

 17.12.2025 09:17

Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

 16.12.2025 16:05

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

 16.12.2025 14:48

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Топ текстів тижня
1.
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
2.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
3.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
4.
Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом
5.
Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси
6.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
7.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків
8.
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
9.
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
10.
У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: