Перше покоління штучного інтелекту

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Кожного разу, коли ChatGPT стає недоступним, я з недовірою дивлюся на екран. Так, я знаю, як написати цю частину коду самостійно. Просто я більше не хочу цього робити. Те саме можна сказати і про інші сфери мого життя — хоча я все ще пишу все сам, бо не люблю, як іноді звучить штучний інтелект, редагування лягає на плечі ChatGPT. І щоразу, коли ШІ не може цього зробити за мене, я відчуваю цілу гаму емоцій — від розчарування до нетерпіння і всього, що між ними.

Минуло лише кілька років з моменту появи ChatGPT. А я ось тут. Я і приблизно чверть (27%) американців , які кажуть, що взаємодіють зі штучним інтелектом майже постійно або, принаймні, щодня. Ви, мабуть, у тій самій ситуації.

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Те, що мені раніше дуже подобалося і що я могла робити без проблем, наприклад, писати якісний код і повні речення, тепер стало рутинною роботою і тягарем. Написання довгої якісної статті вимагає часу, терпіння і зусиль. Те саме можна сказати про створення веб-додатків. Власне, про все, що вимагає концентрації й відмови від телефону хоча б на кілька хвилин. Але навіщо витрачати свій дорогоцінний час, якщо є безкоштовний інструмент, який може зробити те саме швидше, а іноді навіть краще? Це як мати надто турботливу, надмірно опікувальну маму, яка підбігає і каже: «Давай я це зроблю за тебе». І ти дозволяєш їй. Тому що вона може. Тому що вона робить це краще. Але ось у чому суть: коли вона робить все за тебе, ти перестаєш вчитися. Ти перестаєш піклуватися.

То як же насправді працює ШІ?

В основі ШІ, особливо великих мовних моделей, таких як ChatGPT, лежить просто надзвичайно кваліфікована машина автозаповнення. Вона не «знає» речі так, як ми. Вона передбачає найімовірніше наступне слово на основі статистичних даних, отриманих з мільярдів документів, розмов, тем на Reddit, статей у Вікіпедії і, ймовірно, найпотаємніших куточків Stack Overflow. Вона не мислить. Вона імітує форму мислення. І цього достатньо. Цього більш ніж достатньо, щоб вона здавалася чарівною.

Вона не має бути «правильною» — вона просто має звучати правильно. І в більшості випадків цього достатньо, щоб обдурити нас. Адже в світі, де увага є дефіцитом, узгодженість цінніша за правду. Швидкість привабливіша за майстерність. Ви отримуєте швидкий, плавний і часто плоский результат. Але оскільки це здається легким, ми продовжуємо повертатися до цього. Не тому, що це надає нам сили, а тому, що звільняє нас від тягаря спроб.

Ви думаєте, що можете відразу розпізнати текст, написаний штучним інтелектом, і я раніше думала так само, але останній абзац? Він повністю написаний штучним інтелектом. Ми навіть не можемо більше відрізнити їх.

Стан потоку стає недосяжним

Розумієте, щоб по-справжньому насолоджуватися завданням, яке ви виконуєте, ви повинні знайти ідеальний баланс між складністю завдання і вашою здатністю його вирішити. Чоловік з важким для вимови прізвищем написав чудову важку для читання книгу про це явище. Багато письменників пішли за ним, даючи більш захопливі пояснення стану потоку.

Але ось парадокс: коли ШІ вирішує завдання за нас, він позбавляє нас самих умов, необхідних для потоку. Ми стаємо пасивними операторами, а не активними кріейторами. Спостерігачами результату, а не його творцями. Дофамін отримуємо миттєво, але сенс зникає.

Ми є першими, ранніми користувачами цієї дивовижної нової технології, яку ми з гордістю називаємо ШІ. Які результати на сьогодні?

Якість коду стрімко погіршується. Якість онлайн-статей вже впала. Ніхто не знає, що буде далі.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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