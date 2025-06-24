IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають
За підсумками першого кварталу 2025 року в Україні закрилися понад 108 тисяч ФОП (фізична особа-підприємець). Це більш ніж на 50% перевищує показник IV кварталу 2024, коли було закрито близько 72 тисяч ФОП. Число зареєстрованих підприємців також зросло, але лише на 20% — до 56 800 осіб. У попередньому кварталі цей показник становив близько 47 300 ФОП, повідомляє YC.Market.
Нових підприємців, які зареєструвались за класифікаціями видів економічної діяльності, що мають відношення до IT-галузі, в першому кварталі 2025 року нарахували 8586 осіб, тоді як у четвертому кварталі 2024 року нових реєстрацій було «лише» 6455. Однак протягом того ж періоду в сфері високих технологій закрили 17246 ФОП.
«Найбільший негативний баланс спостерігається в торгівлі: лише за один квартал роздрібний сектор втратив приблизно 18 000 ФОПів нетто (закрито 32 700 проти 14 500 новостворених бізнесів). В ІТ та інших «послугах» чисті втрати склали близько 8–9 тис. ФОПів за квартал. Це свідчить про суттєвий відтік підприємців навіть у найбільш популярних сферах бізнесу», — відзначають в YC.Market.
За даними Єдиного державного реєстру станом на 24 лютого 2025 року в Україні вели діяльність 262 093 активних ІТ-ФОПи. Протягом 2024 року їхня кількість зменшилася на 39 892.
Нагадаємо, що за останніми даними українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську.
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