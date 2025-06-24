/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/06/2025

IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За підсумками першого кварталу 2025 року в Україні закрилися понад 108 тисяч ФОП (фізична особа-підприємець). Це більш ніж на 50% перевищує показник IV кварталу 2024, коли було закрито близько 72 тисяч ФОП. Число зареєстрованих підприємців також зросло, але лише на 20% — до 56 800 осіб. У попередньому кварталі цей показник становив близько 47 300 ФОП, повідомляє YC.Market.

Нових підприємців, які зареєструвались за класифікаціями видів економічної діяльності, що мають відношення до IT-галузі, в першому кварталі 2025 року нарахували 8586 осіб, тоді як у четвертому кварталі 2024 року нових реєстрацій було «лише» 6455. Однак протягом того ж періоду в сфері високих технологій закрили 17246 ФОП. 

«Найбільший негативний баланс спостерігається в торгівлі: лише за один квартал роздрібний сектор втратив приблизно 18 000 ФОПів нетто (закрито 32 700 проти 14 500 новостворених бізнесів). В ІТ та інших «послугах» чисті втрати склали близько 8–9 тис. ФОПів за квартал. Це свідчить про суттєвий відтік підприємців навіть у найбільш популярних сферах бізнесу», — відзначають в YC.Market.

За даними Єдиного державного реєстру станом на 24 лютого 2025 року в Україні вели діяльність 262 093 активних ІТ-ФОПи. Протягом 2024 року їхня кількість зменшилася на 39 892.

Нагадаємо, що за останніми даними українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функційОновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
Українці можуть пройти безплатні ІТ-курси від Естонії. Перші два тижні треба буде навчатись у Житомирі
Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові боргиНові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
Північнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компанійПівнічнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компаній
В Україні з'ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентніВ Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в СШАХакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США
OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Рекорд українського IT та як шукати роботу джунам: що розповіли на конференції IT Ukraine

Скільки в Україні IT-фахівців: результати дослідження

Український IT-експорт скоротився до найнижчого показника у 2024 році

Низька конкуренція і рекордні найми: Djinni підбив підсумки першого кварталу 2024 року

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування

В Україні підрахували IT-фахівців, які виїхали за кордон

680 відгуків на вакансію Frontend Developer: статистика топ-вакансій в Україні

В Україні попит на досвідчених айтівців (5+ років) перевищив довоєнний рівень

З якою мовою програмування легше знайти роботу: результати дослідження

Підсумки 2024 року в українському IT: число вакансій для джуніорів зросло на 17%

Яких розробників в Україні наймають частіше: підсумки серпня

Часи «100 кандидатів на вакансію» минули. Що відбувається на українському IT-ринку праці

9,5% програмістів практично нічого не роблять — дослідження Стенфордського університету

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 1 місяць назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 6 днів назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають

 9 хвилин назад

CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

 3 години назад

Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11

 4 години назад

OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем

 6 години назад

Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»

 18 години назад

Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську

 19 години назад

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

 24 години назад

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

 1 день назад

51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь

 1 день назад

GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи

 1 день назад

Спецпроєкти

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
2.
Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
5.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
6.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
7.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
8.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
9.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
10.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: