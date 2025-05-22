JetBrains та Azul стверджують, що новий Zing JDK підвищує продуктивність Kotlin на 25%

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Компанії JetBrains та Azul оголосили про «стратегічну технічну співпрацю» заради покращення продуктивності застосунків Kotlin, які працюють на JVM (віртуальній машині Java). Стверджується, що Zing JDK (Java Development Kit) від Azul, який JetBrains рекомендує використовувати при розробці програм на мові Kotlin, скорочує затримку в роботі на 23,9-27% та покращує пропускну здатність на 30,5-38,1% порівняно зі стандартним OpenJDK. Про це пише DevClass.

JetBrains — відома компанія-розробник інструментів, переважно для Java та Kotlin, тоді як Azul спеціалізується на власних збірках JDK. У своєму блозі JetBrains продемонструвала результати тестування трьох бенчмарків: одного з фреймворку TechEmpower, який використовується для вимірювання продуктивності на основі стандартних операцій, та двох з програми, розробленої для виконання операцій з підвищеним навантаженням для процесора та пам’яті.

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Покращення затримки в середньому на 25% і пропускної здатності — на 35% порівняно зі стандартним OpenJDK надає розробникам значні переваги, які можуть призвести до використання меншої кількості апаратних екземплярів або менш потужного обладнання для досягнення тієї ж продуктивності.

Azul постачає Zing JDK як частину продукту під назвою Platform Prime, вартість якого починається від $100 за віртуальне ядро ​​на рік, хоча вона може бути нижчою для оптових закупівель.

Нагадаємо, що кілька місяців тому компанія JetBrains заявила про плани прибрати з мови програмування Kotlin деякі технології, пов’язані зі скриптами. Під видалення підпадає функціональність REPL, застарілий API для сценаріїв Java, плагін KotlinScriptMojo Maven і бібліотека kotlin-scripting-ide-services для реалізації функції завершення коду.

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