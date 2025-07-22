Microsoft назвала професії, які найбільше постраждають від штучного інтелекту

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Компанія Microsoft провела дослідження щодо того, на які професії найбільше вплине розвиток штучного інтелекту. Для отримання результатів було проаналізовано понад 200 тисяч анонімізованих діалогів із Copilot. Про це пише The Decoder.

Як виявилось, нова технологія ШІ найбільше впливають на наступні професії: перекладачі, історики, журналісти, медіа-фахівці, консультанти по роботі з клієнтами та фахівці з продажу. Високий «AI Applicability Score» також спостерігається у програмістів, Data Science та інших працівників сфери ІТ.

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Професії, пов’язані з фізичною працею, доглядом за людьми, прибиранням, а також професії, що потребують ручних навичок або взаємодії з реальним світом (наприклад, ремонт або робота на виробництві), залишаються практично не досяжними для негативного впливу штучного інтелекту — їхній AI Applicability Score близький до нуля.

Автори дослідження зазначають: у 40% випадків завдання, які користувачі ставлять перед ШІ, та дії самого ШІ різняться. Штучний інтелект найчастіше виступає не як пряма заміна працівника, а як радник чи допоміжний інструмент.

Ще одним цікавим фактом стало те, що ступінь впливу ШІ майже не пов’язаний із зарплатою або рівнем освіти. Вплив генеративного штучного інтелекту найбільш сильно відчувається поки там, де основний ресурс — це знання та комунікація, а не фізичні навички.

Автори звіту зазначають, що масова автоматизація та витіснення людей штучним інтелектом не неминучі. Швидше за все, інструменти на базі ШІ доповнять, а не повністю замінять людську працю. Як і у випадку з банкоматами та касирами, технології змінять структуру професій, але не знищать їх повністю.

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