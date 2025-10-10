logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/10/2025 09:46

OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Агентний інструмент генерації коду Codex від компанії OpenAI наздоганяє за певними можливостями аналогічний продукт Claude Code від Anthropic. Нові дані демонструють, що розробники схвалили 74,3% коду, написаного Codex, що трохи вище за 73,7% успішності Claude Code з точки зору схвалення запитів на зміну коду (PR, pull request). Про це пише видання Seeking Alpha з посилання на The Information. 

Дані про успішність коду отримані під час аналізу понад 300 000 PR, зібраних стартапом Modu. Ця компанія допомагає розробникам програмного забезпечення отримувати доступ до кількох помічників з кодування, включаючи Codex, Claude Code, Cursor, Devin та інші.

Крім Modu, протягом останнього місяця розробники на X та Reddit — навіть у спільноті Claude Code, теж вказували на покращення продуктивності Codex. Однак, згідно зі звітом, Modu не враховувала в своїх бенчмарках GitHub Copilot та агента Google Jules.

Ключовою причиною покращення продуктивності штучного інтелекту OpenAI у сфері кодування є випуск GPT‑5-Codex минулого місяця. До цього релізу Codex мав показник 69% успішності для створеного коду.

Незважаючи на покращену продуктивність після останнього релізу, Codex все ще поступається Claude Code за обсягом використанням: відсоток об’єднаних PR, створених за допомогою Codex через Modu, становить 24,9% порівняно з 32,1% для Claude Code. Це більше на 5% порівняно з часом до випуску GPT-5-Codex.

Codex став краще розробляти план дій для складніших завдань кодування, і він дешевший, ніж Claude Code. Однак, вартість не є таким важливим фактором при виборі помічника з кодування. Розробники готові платити більше, оскільки багато хто з них вважає, що витрати з часом знизяться.

У звіті зазначається, що для CEO, чиї компанії використовують продукти на базі штучного інтелекту, дешевше платити за доступ до асистентів з кодування для підтримки роботи існуючих програмістів, ніж наймати більше людей.

 

Головна > Новини > OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

Найбільш обговорювані статті

Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експертиПодорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти
Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибірPython-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір
Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але є виключенняGoogle вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення
Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війниКількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-комуGmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функціїOpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектомНовий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидшеMeta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше
В Україні побільшало вакансій для Python-розробниківВ Україні побільшало вакансій для Python-розробників
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 1 місяць назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 4 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 3 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT з’явився Режим розробника
Новини - 4 тижні назад
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Новини - 2 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

Новини

Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11

 10.10.2025 11:27

OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

 10.10.2025 09:46

OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему

 09.10.2025 16:45

В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців

 09.10.2025 15:30

Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту

 09.10.2025 12:44

Google покращує налагодження та продуктивність в low-code конструкторі додатків Opal

 09.10.2025 11:39

Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI

 09.10.2025 09:42

Мова програмування Python оновлена до версії 3.14

 08.10.2025 16:56

IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

 08.10.2025 15:40

Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro

 08.10.2025 12:42

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
2.
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
3.
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
4.
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
5.
Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення
6.
Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни
7.
Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету
8.
IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%
9.
Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше
10.
Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: