OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5

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OpenAI надіслала розробникам електронного листа з повідомленням про те, що 14 липня 2025 року компанія видаляє одну зі своїх найбільших і найпотужніших LLM-моделей GPT-4.5, з офіційного інтерфейсу OpenAI API. Про це пише Venture Beat.

Хоча формально в листі OpenAI йдеться про версію GPT-4.5 Preview, для спрощення називатимемо її GPT-4.5, оскільки повноцінна версія GPT-4.5 ніколи не була доступна через API.

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Доступ до моделі GPT-4.5 залишиться «для окремих користувачів ChatGPT» через випадаюче меню вибору моделі у верхній частині чат-боту.

Видалення моделі з API означає, що будь-яким стороннім розробникам, які створювали програми або робочі процеси на основі GPT-4.5, тепер потрібно перейти на одну з майже 40 (!!!) різних моделей OpenAI, які все ще доступні через API.

Новина про відмову GPT-4.5 від швидко поширилася в постах на X, де розробники та ентузіасти опублікували свої реакції від розчарування до збентеження.

Дехто описував GPT-4.5 як щоденний інструмент у своій роботі, високо оцінюючи її якість та надійність. Інші ж ставили під сумнів сенс запуску цієї моделі, якщо вона мала бути недовговічною.

«Це сумно — GPT-4.5 — одна з моїх улюблених моделей», — написав користувач BumrahBachi.

Бен Хайак, співзасновник платформи для спостереження та моніторингу продуктивності штучного інтелекту Raindrop.AI, назвав цей крок «трагічним», додавши: «o3 + 4.5 — це моделі, які я використовую найчастіше щодня».

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