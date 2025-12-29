Стало відомо, який формат реклами з’явиться в ChatGPT

OpenAI розглядає можливість запуску реклами в ChatGPT у форматі «спонсованого контенту», який може впливати на прийняття рішення про купівлю того чи іншого товару. Про це пише Bleeping Computer.

Як стверджують джерела, OpenAI планує віддавати пріоритет розміщення спонсорованого контенту у відповідях чат-боту: «LLM-моделі можуть віддавати пріоритет контенту від рекламодавця, щоб гарантувати його відображення у відповідях ChatGPT». Останніми тижнями компанія тестує показ спонсорованої інформації в бічній панелі поруч із основним вікном відповіді ChatGPT.

Представник OpenAI підтвердив, що можливість додавання реклами у відповіді на запити моделей розглядається.

«Оскільки ChatGPT стає все більш потужним і широко використовуваним, ми шукаємо способи пропонувати користувачам більше інтелектуальних можливостей. У рамках цього ми досліджуємо, як може виглядати реклама в нашому продукті. Люди мають довірчі стосунки з ChatGPT, і будь-який підхід буде розроблений з урахуванням цієї довіри», — заявив речник OpenAI.

На даний момент OpenAI не розміщує реклами навіть у платних версіях ChatGPT (Plus, Pro, Team/Enterprise). Нещодавно повідомлялося, що в бета-версії програми ChatGPT для Android 1.2025.329 згадувалася функція реклами з контентом маркетплейсу, рекламою в пошуку та карусельною рекламою в пошуку. Після цього, за словами інсайдерів, OpenAI відклала плани з додавання реклами в ChatGPT, вирішивши зосередитися на підвищенні якості моделей у зв’язку з зростанням конкуренції з боку Gemini. Але, зважаючи на все, OpenAI не відмовилася від своїх планів повністю.

Реклама в ChatGPT може порушити роботу веб-економіки, оскільки більшість людей не розуміють, що GPT, ймовірно, вже знає про користувачів більше, ніж Google.

Наприклад, OpenAI може створювати персоналізовану рекламу в ChatGPT, яка рекламуватиме товари, які ви дійсно хочете купити. Чат-бот також може приховати рекламу в результатах пошуку, подібно до реклами в пошуку Google.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що OpenAI почала розгортання «блоків форматування», які налаштовують макет GPT відповідно до користувацького інтерфейсу того завдання, яке він має виконувати.