logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 29/12/2025 11:27

Стало відомо, який формат реклами з’явиться в ChatGPT

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI розглядає можливість запуску реклами в ChatGPT у форматі «спонсованого контенту», який може впливати на прийняття рішення про купівлю того чи іншого товару. Про це пише Bleeping Computer.

Як стверджують джерела, OpenAI планує віддавати пріоритет розміщення спонсорованого контенту у відповідях чат-боту: «LLM-моделі можуть віддавати пріоритет контенту від рекламодавця, щоб гарантувати його відображення у відповідях ChatGPT». Останніми тижнями компанія тестує показ спонсорованої інформації в бічній панелі поруч із основним вікном відповіді ChatGPT.

Представник OpenAI підтвердив, що можливість додавання реклами у відповіді на запити моделей розглядається.

«Оскільки ChatGPT стає все більш потужним і широко використовуваним, ми шукаємо способи пропонувати користувачам більше інтелектуальних можливостей. У рамках цього ми досліджуємо, як може виглядати реклама в нашому продукті. Люди мають довірчі стосунки з ChatGPT, і будь-який підхід буде розроблений з урахуванням цієї довіри», — заявив речник OpenAI.

На даний момент OpenAI не розміщує реклами навіть у платних версіях ChatGPT (Plus, Pro, Team/Enterprise). Нещодавно повідомлялося, що в бета-версії програми ChatGPT для Android 1.2025.329 згадувалася функція реклами з контентом маркетплейсу, рекламою в пошуку та карусельною рекламою в пошуку. Після цього, за словами інсайдерів, OpenAI відклала плани з додавання реклами в ChatGPT, вирішивши зосередитися на підвищенні якості моделей у зв’язку з зростанням конкуренції з боку Gemini. Але, зважаючи на все, OpenAI не відмовилася від своїх планів повністю.

Реклама в ChatGPT може порушити роботу веб-економіки, оскільки більшість людей не розуміють, що GPT, ймовірно, вже знає про користувачів більше, ніж Google.

Наприклад, OpenAI може створювати персоналізовану рекламу в ChatGPT, яка рекламуватиме товари, які ви дійсно хочете купити. Чат-бот також може приховати рекламу в результатах пошуку, подібно до реклами в пошуку Google.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що OpenAI почала розгортання «блоків форматування», які налаштовують макет GPT відповідно до користувацького інтерфейсу того завдання, яке він має виконувати.

Найбільш обговорювані статті

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAMКитай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий кодDocker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'ятіНові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компаніїКожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонівУкраїнський хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 рокуMicrosoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» рокуChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатівГрупа IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

У ChatGPT може з'явитись реклама

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Топ текстів
- 3 дні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 дні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 1 місяць назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 4 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

Новини

Стало відомо, який формат реклами з'явиться в ChatGPT

 29.12.2025 11:27

«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

 29.12.2025 09:42

Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності

 26.12.2025 16:32

Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

 26.12.2025 15:24

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

 26.12.2025 12:23

Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

 26.12.2025 11:22

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

 24.12.2025 15:52

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM

 24.12.2025 12:44

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
2.
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
3.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
4.
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
5.
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
6.
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
7.
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
8.
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
9.
Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM
10.
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: