logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/02/2026 09:44

У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

Дмитро Сімагін

Журналіст

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив рішення у справі провідного програміста ТОВ «Екзедепт», який намагався за допомогою підробленого наказу про відрядження виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Відповідне рішення 28 січня 2026 року оприлюднено на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно матеріалів справи, у червні 2025 року обвинувачений підшукав осіб, які погодились виготовити для нього підроблений наказ керівництва компанії про відрядження за кордон. На думку IT-фахівця, цей документ формально давав йому право виїхати з України.

22 червня 2025 року, близько 09 год 46 хв, обвинувачений намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» на підставі наказу про відрядження. У спробі виїзду було відмовлено.  

Після невдалого перетину кордону програміста звинуватили у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розгляду справи між прокурором і обвинуваченим, в присутності його адвоката, укладено угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні на умовах виплати штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн, та добровільного грошового внеску в розмірі 100 000 гривень на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок за реквізитами.

Оскільки обвинувачений раніше не був судимий та свою винуватість у вчиненому визнав повністю, суд вирішив не застосовувати відносно нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що в Сумах програміст судився зі своїм роботодавцем через повернення до офісу.

Головна > Новини > У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

Найбільш обговорювані статті

Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHubАвтор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісуУ Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітниківНезважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підпискиВ Instagram, Facebook і WhatsApp з’являться преміум-підписки
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічейGemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей
Kimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відеоKimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відео
Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в ClaudeНове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації

Юрист не може надавати ніяких гарантій. Адвокатка розповіла, що допоможе розв'язати проблему

 

16-річний хакер з Дніпропетровщини отримав вирок суду

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

На Вінничині судили програміста, який хотів нелегально перетнути кордон, щоб вчитись у Словаччині

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI

Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок

Програміст Megogo, який намагався незаконно перетнути кордон, отримав реальний термін

Програміста звинуватили в спробі втекти в Румунію. Його затримали за 35 км від кордону

OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем

На Закарпатті затримали айтівця, що планував нелегально перейти кордон. Він не з'явився на суд

Справа про плагіат коду: суд не підтримав позов розробників

Програміст з Кременчука отримав вирок суду за спробу перетину кордону

Через негаразди на роботі харківський програміст намагався незаконно перетнути кордон

Кіберполіція затримала 28-річного хакера з Хмельницького

Програміст намагався втекти з України у Молдову. Його спіймали та призначили штраф

Google подає до суду на розробника, який розкрив таємниці компанії

Apple звинуватили в стеженні за співробітниками через їхні особисті iPhone

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

Десятки європейських сайтів для порівняння цін подали судові позови проти Google

Користувачам ChatGPT знову дозволили видаляти чати з історії

ІТ-компанія NIX подала судовий позов проти львівської N-iX. Причина — схожість назв

Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript

Топ текстів
Спецпроєкти - 6 днів назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 3 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

 02.02.2026 10:47

У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

 02.02.2026 09:44

До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

 02.02.2026 09:14

Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

 30.01.2026 16:30

ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен

 30.01.2026 15:18

Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом

 30.01.2026 12:51

Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie

 30.01.2026 11:33

Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

 30.01.2026 09:53

Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

 29.01.2026 16:37

WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust

 29.01.2026 15:21

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
2.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
3.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
4.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
5.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
6.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
7.
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
8.
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
9.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
10.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: