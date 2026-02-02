У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив рішення у справі провідного програміста ТОВ «Екзедепт», який намагався за допомогою підробленого наказу про відрядження виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Відповідне рішення 28 січня 2026 року оприлюднено на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно матеріалів справи, у червні 2025 року обвинувачений підшукав осіб, які погодились виготовити для нього підроблений наказ керівництва компанії про відрядження за кордон. На думку IT-фахівця, цей документ формально давав йому право виїхати з України.

22 червня 2025 року, близько 09 год 46 хв, обвинувачений намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» на підставі наказу про відрядження. У спробі виїзду було відмовлено.

Після невдалого перетину кордону програміста звинуватили у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розгляду справи між прокурором і обвинуваченим, в присутності його адвоката, укладено угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні на умовах виплати штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн, та добровільного грошового внеску в розмірі 100 000 гривень на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок за реквізитами.

Оскільки обвинувачений раніше не був судимий та свою винуватість у вчиненому визнав повністю, суд вирішив не застосовувати відносно нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що в Сумах програміст судився зі своїм роботодавцем через повернення до офісу.