Новини 03/11/2025 17:16

«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії

Дмитро Сімагін

Журналіст

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що проблема індустрії штучного інтелекту полягає в нестачі енергетичних потужностей для графічних процесорів. Наделла пояснив, що зараз його компанія має в наявності десятки тисяч потужних GPU, але їх не можна підключити через відсутність потрібної для цього електроенергії, пише Tom’s Hardware.

На запитання, чи погоджується Наделла з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом, який сказав, що немає жодної ймовірності перенасичення обчислювальною технікою в наступні два-три роки, керівник Microsoft відповів:

«Я думаю, що цикли попиту та пропозиції в цьому конкретному випадку неможливо передбачити, чи не так? Річ у тім: яка довгострокова тенденція? Довгострокова тенденція — це те, що сказав Сем (генеральний директор OpenAI), що найбільша проблема, яку ми зараз маємо, — це не надлишок обчислювальних ресурсів, а потужність… Якщо ви не можете це вирішити, то у вас може бути купа чіпів на складі, які не можна підключити. Власне, це моя проблема сьогодні. Це не проблема постачання чіпів».

Споживання енергії штучним інтелектом стає найбільш обговорюваною темою для багатьох експертів. Ця проблема вийшла на перший план минулого року, щойно компанія Nvidia вирішила ситуацію з дефіцитом графічних процесорів. Зараз, через нестачу енергетичних потужностей, багато технологічних компаній вимушені інвестувати в дослідження малих модульних ядерних реакторів. Завдяки цій технології вони сподіваються масштабувати джерела енергії для своїх проектів штучного інтелекту, оскільки зараз кожна велика компанія будує величезні дата-центри для обчислень ШІ.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини».

