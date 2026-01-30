Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

Застосування інструментів на базі штучного інтелекту підвищує продуктивність, але знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників. Про це йдеться в дослідженні, яке провели співробітники компанії Anthropic Джуді Ханвен Шен і Алекс Темкін.

В опублікованій ними науковій роботі «Як штучний інтелект впливає на формування навичок», стверджується, що використання ШІ погіршує концептуальне розуміння, читання коду та вміння виконувати налагодження. Початківці, які покладаються виключно на штучний інтелект при виконанні незнайомих завдань, можуть поставити під загрозу власні професійні навички.

Автори дослідження погоджуються, що допомога штучного інтелекту значно підвищує продуктивність у щоденних завданнях. При цьому джуніори або новачки отримують найбільшу користь від допомоги ШІ під час написання коду.

Код, написаний штучним інтелектом для складної програми, може бути налагоджений та протестований людьми, перш ніж програмне забезпечення буде готове до розгортання. Але ця додаткова перевірка, яка підвищує безпеку, можлива лише тоді, коли самі розробники-люди мають навички розуміння коду та виявлення помилок. У міру розвитку ШІ проблема контролю за дедалі більш потужними системами ШІ ускладнюється, якщо люди мають слабші здібності до розуміння коду.

Переваги штучного інтелекту очевидні: розробники програмного забезпечення, які використовували Copilot, виконували завдання на на 55,5% швидше. Інше дослідження праці розробників у великих компаніях виявило, що автодоповнення коду забезпечує підвищення продуктивності на 26,8%, що вимірюється за допомогою кількості запитів на злиття (PR), комітів та збірок програмного продукту.

З іншого боку, використання штучного інтелекту призводить до погіршення критичного мислення та збільшення когнітивного розвантаження — люди розумово «відпочивають».

Нагадаємо, кілька днів тому керівник Anthropic Даріо Амодей заявив, що в його компанії штучний інтелект вже починає забирає роботу у фахівців початкового рівня. Також він повторив свій минулорічний прогноз, що через 5 років половина джуніорів втратять роботу.