logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/01/2026 16:30

Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

Дмитро Сімагін

Журналіст

Застосування інструментів на базі штучного інтелекту підвищує продуктивність, але знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників. Про це йдеться в дослідженні, яке провели співробітники компанії Anthropic Джуді Ханвен Шен і Алекс Темкін.

В опублікованій ними науковій роботі «Як штучний інтелект впливає на формування навичок», стверджується, що використання ШІ погіршує концептуальне розуміння, читання коду та вміння виконувати налагодження. Початківці, які покладаються виключно на штучний інтелект при виконанні незнайомих завдань, можуть поставити під загрозу власні професійні навички.

Автори дослідження погоджуються, що допомога штучного інтелекту значно підвищує продуктивність у щоденних завданнях. При цьому джуніори або новачки отримують найбільшу користь від допомоги ШІ під час написання коду.

Код, написаний штучним інтелектом для складної програми, може бути налагоджений та протестований людьми, перш ніж програмне забезпечення буде готове до розгортання. Але ця додаткова перевірка, яка підвищує безпеку, можлива лише тоді, коли самі розробники-люди мають навички розуміння коду та виявлення помилок. У міру розвитку ШІ проблема контролю за дедалі більш потужними системами ШІ ускладнюється, якщо люди мають слабші здібності до розуміння коду.

Переваги штучного інтелекту очевидні: розробники програмного забезпечення, які використовували Copilot, виконували завдання на на 55,5% швидше. Інше дослідження праці розробників у великих компаніях виявило, що автодоповнення коду забезпечує підвищення продуктивності на 26,8%, що вимірюється за допомогою кількості запитів на злиття (PR), комітів та збірок програмного продукту.

З іншого боку, використання штучного інтелекту призводить до погіршення критичного мислення та збільшення когнітивного розвантаження — люди розумово «відпочивають».

Нагадаємо, кілька днів тому керівник Anthropic Даріо Амодей заявив, що в його компанії штучний інтелект вже починає забирає роботу у фахівців початкового рівня. Також він повторив свій минулорічний прогноз, що через 5 років половина джуніорів втратять роботу.

Головна > Новини > Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

Найбільш обговорювані статті

Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLMМінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
Головні технічні тренди блокчейну та криптовалют у 2026 роціГоловні технічні тренди блокчейну та криптовалют у 2026 році
Функція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованоюФункція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованою
Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісуУ Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітниківНезважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підпискиВ Instagram, Facebook і WhatsApp з’являться преміум-підписки
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічейGemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 3 дні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 1 місяць назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 2 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 4 тижні назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 4 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 3 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

Новини

Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

 30.01.2026 16:30

ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен

 30.01.2026 15:18

Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом

 30.01.2026 12:51

Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie

 30.01.2026 11:33

Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

 30.01.2026 09:53

Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

 29.01.2026 16:37

WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust

 29.01.2026 15:21

«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів

 29.01.2026 12:41

ФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMP

 29.01.2026 11:36

Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

 29.01.2026 09:29

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
2.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
3.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
4.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
5.
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
6.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
7.
Бельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядка коду
8.
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
9.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
10.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: