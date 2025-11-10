OpenAI випустила «економну» модель для кодування GPT-5-Codex-Mini

OpenAI анонсувала GPT-5-Codex-Mini — компактну та більш економну версію GPT-5-Codex. Нова модель GPT-5-Codex-Mini має в 4 рази більші ліміти використання для розробки, ніж GPT-5-Codex, з невеликою втратою функціональних можливостей, повідомляє Neowin.

У бенчмарку SWE-bench Verified GPT-5-Codex-Mini набрала 71,3%, що лише трохи менше, ніж GPT-5 High (72,8%) чи GPT-5-Codex (74,5%).

Повноцінну версію GPT-5, оптимізовану для агентного кодування, GPT-5-Codex, компанія OpenAI представила у вересні цього року. Вона рекомендована для роботи в реальних умовах розробки програмного забезпечення, включаючи створення нових програмних проектів, впровадження нових функцій і тестів в існуючі проекти, виконання масштабних завдань рефакторингу коду тощо.

«Більш передбачуване використання в Codex. Завдяки оптимізації тепер ви отримуватимете однакове використання протягом дня, незалежно від навантаження чи маршрутизації трафіку», — запевняють в OpenAI.

OpenAI радить розробникам обирати нову «скорочену» версію GPT-5-Codex-Mini для нескладних завдань кодування та коли вони близькі до досягнення лімітів швидкості. Фактично, тепер сам Codex запропонує розробникам перейти на GPT-5-Codex-Mini після досягнення ліміту 90%. Нова міні-модель вже доступна в розширенні CLI та IDE. Підтримка API з’явиться найближчим часом.

Нагадаємо, що в OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior.