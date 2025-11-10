logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/11/2025 09:18

OpenAI випустила «економну» модель для кодування GPT-5-Codex-Mini

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI анонсувала GPT-5-Codex-Mini — компактну та більш економну версію GPT-5-Codex. Нова модель GPT-5-Codex-Mini має в 4 рази більші ліміти використання для розробки, ніж GPT-5-Codex, з невеликою втратою функціональних можливостей, повідомляє Neowin. 

У бенчмарку SWE-bench Verified GPT-5-Codex-Mini набрала 71,3%, що лише трохи менше, ніж GPT-5 High (72,8%) чи GPT-5-Codex (74,5%). 

Повноцінну версію GPT-5, оптимізовану для агентного кодування, GPT-5-Codex, компанія OpenAI представила у вересні цього року. Вона рекомендована для роботи в реальних умовах розробки програмного забезпечення, включаючи створення нових програмних проектів, впровадження нових функцій і тестів в існуючі проекти, виконання масштабних завдань рефакторингу коду тощо.

«Більш передбачуване використання в Codex. Завдяки оптимізації тепер ви отримуватимете однакове використання протягом дня, незалежно від навантаження чи маршрутизації трафіку», — запевняють в OpenAI.

OpenAI радить розробникам обирати нову «скорочену» версію GPT-5-Codex-Mini для нескладних завдань кодування та коли вони близькі до досягнення лімітів швидкості. Фактично, тепер сам Codex запропонує розробникам перейти на GPT-5-Codex-Mini після досягнення ліміту 90%. Нова міні-модель вже доступна в розширенні CLI та IDE. Підтримка API з’явиться найближчим часом.

Нагадаємо, що в OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior.

Головна > Новини > OpenAI випустила «економну» модель для кодування GPT-5-Codex-Mini

Найбільш обговорювані статті

ChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубоChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубо
Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країниY Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни
Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть кодЕксперти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код
Apple повністю оновила веб-версію App StoreApple повністю оновила веб-версію App Store
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
«Найбільший злом 2025 року»: хакер зламав криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів
Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv ImpulseГранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 7 днів назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 1 місяць назад
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код

Новини

OpenAI випустила «економну» модель для кодування GPT-5-Codex-Mini

 10.11.2025 09:18

Google випустила Magika 1.0 — систему, яка визначає вміст файлів включно з мовами програмування

 07.11.2025 17:01

Microsoft Store тепер підтримує створення одного інсталяційного пакета для кількох програм

 07.11.2025 15:53

Українські топи та фаундери запрошують на The Late Business Show – бізнес-розмову у кінотеатрі

 07.11.2025 14:45

Google Cloud розширює функціонал конструктора агентів Vertex AI Agent Builder

 07.11.2025 12:38

Microsoft: не надавайте штучному інтелекту доступ до своєї кредитної картки

 07.11.2025 11:57

Український стартап-акселератор запускає набір для early-stage компаній з головним призом $10 000

 07.11.2025 11:20

Конструктор міні-додатків Opal від Google став доступним в Україні

 07.11.2025 09:45

Gemini Deep Research тепер може використовувати дані з вашого Gmail та Google Диск

 06.11.2025 16:49

Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

 06.11.2025 15:42

Спецпроєкти

Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
2.
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
3.
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
4.
Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust
5.
«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів
6.
Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни
7.
Google випустила Magika 1.0 — систему, яка визначає вміст файлів включно з мовами програмування
8.
Генератор відео Sora від OpenAI став доступним на Android
9.
Microsoft представила дорожню карту розвитку штучного інтелекту у Visual Studio
10.
Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: