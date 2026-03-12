logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/03/2026 12:41

Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Perplexity запускає власного агента зі штучним інтелектом під назвою Personal Computer. Він працює на Mac mini та може виконувати на цьому пристрої різноманітні завдання замість користувача, пише 9to5mac.

Як і OpenClaw, Personal Computer допомагає в таких діях, як проведення досліджень, написання електронних листів, підготовка ранкових брифінгів тощо. Ви просто кажете йому, що хочете, і він це робить. Користувачі можуть обрати одну з LLM, включаючи Claude, Gemini або Grok, або навіть розгорнути кілька моделей для взаємодії одна з одною. Керувати агентом можна з будь-якого пристрою.

Perplexity стверджує, що Personal Computer більш безпечний, ніж OpenClaw, оскільки під час його роботи кожна конфіденційна дія вимагає вашого явного підтвердження. Також в агенті присутня функція віддаленого аварійного завершення роботи та повноцінні журнали аудиту, щоб запобігти зловмисним діям ПЗ. 

Perplexity запускає Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw

Personal Computer працює як гібридна система, яка зберігає оркестрацію та логіку штучного інтелекту в хмарі, але все ще має доступ до ваших локальних файлів. LLM у хмарі підключається безпосередньо до постійно ввімкненого Mac mini, на якому запущено локальний програмний клієнт. Це надає агенту прямий доступ до ваших активних сеансів робочого столу та внутрішніх програм.

Тепер до неприємного. На відміну від OpenClaw, доступ до Personal Computer платний. Для початку роботи потрібно приєднатися до списку очікування та мати підписку на Perplexity Max. Цей преміальний тариф, який обійдеться вам в $200 на місяць, надає 10 000 щомісячних кредитів на обчислення. Це може бути легальною альтернативою запуску агентів з використанням власних ключів API.

Поки що агент обмежений лише платформою Apple Mac. Компанія підтвердила, що незабаром презентує корпоративну версію, в якій буде єдина авторизація та додаткові засоби контролю.

Нагадаємо, що ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

Найбільш обговорювані статті

Нові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижкиНові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижки
Microsoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атакMicrosoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атак
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблемиOpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLMПрограмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсаціїCEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStationSony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохідВсюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід
Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — AutomationsCursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations
Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

Coffee Mode від Zencoder напише за вас код і модульні тести

Graphite Diamond — новий агент з перевірки коду, інтегрований в GitHub

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

У Visual Studio з'явився режим агента для багатоетапних завдань кодування

Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів

Anthropic випустила браузерну версію агента Claude

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

OpenAI випустила Responses API для спрощеної розробки агентських програм

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 1 тиждень назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

 12.03.2026 12:41

Google запускає пробні версії мобільних ігор

 12.03.2026 11:09

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

 12.03.2026 08:48

OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT

 11.03.2026 18:00

Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger

 11.03.2026 17:17

CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів

 11.03.2026 16:15

JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI

 11.03.2026 14:58

Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

 11.03.2026 12:36

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх

 11.03.2026 10:51

Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

 11.03.2026 08:48

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
2.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
3.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
4.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
5.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
6.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
7.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
8.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
9.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
10.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: