Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

Компанія Perplexity запускає власного агента зі штучним інтелектом під назвою Personal Computer. Він працює на Mac mini та може виконувати на цьому пристрої різноманітні завдання замість користувача, пише 9to5mac.

Як і OpenClaw, Personal Computer допомагає в таких діях, як проведення досліджень, написання електронних листів, підготовка ранкових брифінгів тощо. Ви просто кажете йому, що хочете, і він це робить. Користувачі можуть обрати одну з LLM, включаючи Claude, Gemini або Grok, або навіть розгорнути кілька моделей для взаємодії одна з одною. Керувати агентом можна з будь-якого пристрою.

Perplexity стверджує, що Personal Computer більш безпечний, ніж OpenClaw, оскільки під час його роботи кожна конфіденційна дія вимагає вашого явного підтвердження. Також в агенті присутня функція віддаленого аварійного завершення роботи та повноцінні журнали аудиту, щоб запобігти зловмисним діям ПЗ.

Personal Computer працює як гібридна система, яка зберігає оркестрацію та логіку штучного інтелекту в хмарі, але все ще має доступ до ваших локальних файлів. LLM у хмарі підключається безпосередньо до постійно ввімкненого Mac mini, на якому запущено локальний програмний клієнт. Це надає агенту прямий доступ до ваших активних сеансів робочого столу та внутрішніх програм.

Тепер до неприємного. На відміну від OpenClaw, доступ до Personal Computer платний. Для початку роботи потрібно приєднатися до списку очікування та мати підписку на Perplexity Max. Цей преміальний тариф, який обійдеться вам в $200 на місяць, надає 10 000 щомісячних кредитів на обчислення. Це може бути легальною альтернативою запуску агентів з використанням власних ключів API.

Поки що агент обмежений лише платформою Apple Mac. Компанія підтвердила, що незабаром презентує корпоративну версію, в якій буде єдина авторизація та додаткові засоби контролю.

Нагадаємо, що ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів.

