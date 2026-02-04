logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/02/2026 09:40

Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Apple оголосила про випуск Xcode 26.3. Новий реліз популярного IDE дозволить розробникам використовувати агентні інструменти, включаючи Claude Agent від Anthropic та Codex від OpenAI, безпосередньо в офіційному пакеті розробки додатків Apple.

Реліз-кандидат Xcode 26.3 вже доступний для всіх розробників на офіційному веб-сайті та з’явиться в App Store трохи пізніше.

Минулого року Apple випустила Xcode 26, в якому додали підтримку ChatGPT та Claude. Це дозволило розробникам програм для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та інших апаратних платформ Apple використовувати в IDE інструменти кодування на базі штучного інтелекту.

Інтеграція інструментів агентного кодування дозволяє LLM-моделям використовувати більше функцій Xcode для виконання завдань та автоматизації робочих процесів. Моделі також матимуть доступ до найновіших API від Apple.

Агенти можуть допомогти розробникам краще проаналізувати їхній проект, зрозуміти його структуру та метадані, а потім виконати збірку і провести тести для перевірки на наявність помилок. Після цього агенти можуть виправити їх, якщо вони є в проекті.

Xcode використовує MCP (Model Context Protocol), який поєднує можливості сторонніх агентів та зі своїми інструментами. Це означає, що Xcode тепер може працювати з будь-яким зовнішнім MCP-сумісним агентом для роботи над проектами.

Розробники, які хочуть спробувати агентне кодування в Xcode, повинні підключити свої облікові записи до постачальників: OpenAI чи Anthropic, увійшовши або додавши свій ключ API. Меню в додатку дозволяє вибрати, яку версію моделі вони хочуть використовувати (наприклад, GPT-5.2-Codex проти GPT-5.1 mini).

Далі, у вікні ліворуч від екрана розробники можуть повідомити агенту, який тип проекту вони хочуть створити або змінити код, використовуючи запити природною мовою. 

Коли агент починає працювати, він розбиває завдання на менші кроки, тому легко побачити, що відбувається та як змінюється код. Зміни візуально виділяються в коді, а стенограма проекту збоку екрана дозволяє розробникам дізнатися, як йде робота. В Apple вважають, що така прозорість особливо допомагає новим розробникам, які тільки вчаться програмувати.

Нагадаємо, що два місяці тому Apple вдвічі скоротила комісії для розробників міні-додатків.

Головна > Новини > Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

Найбільш обговорювані статті

Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження AnthropicВикористання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLMМінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчавАгент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHubАвтор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
ФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMPФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMP
«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів
WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на RustWhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станетьсяЛінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Ідеальні Apple MacBook 2020 року здають на брухт через блокування активації

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

«Компанія вважає етику маркетинговою забаганкою»: Apple відмовила українці в роботі за три дні до виходу

Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

 04.02.2026 09:40

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

 03.02.2026 16:34

Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

 03.02.2026 15:28

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

 03.02.2026 12:28

Вразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням Укргідрометцентру

 03.02.2026 10:09

Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів

 03.02.2026 09:14

Популярний редактор коду Notepad++ зламано

 02.02.2026 16:46

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

 02.02.2026 15:53

Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

 02.02.2026 13:35

Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

 02.02.2026 12:11

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
2.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
3.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
4.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
5.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
6.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
7.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
8.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
9.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
10.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: