Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

Компанія Apple оголосила про випуск Xcode 26.3. Новий реліз популярного IDE дозволить розробникам використовувати агентні інструменти, включаючи Claude Agent від Anthropic та Codex від OpenAI, безпосередньо в офіційному пакеті розробки додатків Apple.

Реліз-кандидат Xcode 26.3 вже доступний для всіх розробників на офіційному веб-сайті та з’явиться в App Store трохи пізніше.

Минулого року Apple випустила Xcode 26, в якому додали підтримку ChatGPT та Claude. Це дозволило розробникам програм для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та інших апаратних платформ Apple використовувати в IDE інструменти кодування на базі штучного інтелекту.

Інтеграція інструментів агентного кодування дозволяє LLM-моделям використовувати більше функцій Xcode для виконання завдань та автоматизації робочих процесів. Моделі також матимуть доступ до найновіших API від Apple.

Агенти можуть допомогти розробникам краще проаналізувати їхній проект, зрозуміти його структуру та метадані, а потім виконати збірку і провести тести для перевірки на наявність помилок. Після цього агенти можуть виправити їх, якщо вони є в проекті.

Xcode використовує MCP (Model Context Protocol), який поєднує можливості сторонніх агентів та зі своїми інструментами. Це означає, що Xcode тепер може працювати з будь-яким зовнішнім MCP-сумісним агентом для роботи над проектами.

Розробники, які хочуть спробувати агентне кодування в Xcode, повинні підключити свої облікові записи до постачальників: OpenAI чи Anthropic, увійшовши або додавши свій ключ API. Меню в додатку дозволяє вибрати, яку версію моделі вони хочуть використовувати (наприклад, GPT-5.2-Codex проти GPT-5.1 mini).

Далі, у вікні ліворуч від екрана розробники можуть повідомити агенту, який тип проекту вони хочуть створити або змінити код, використовуючи запити природною мовою.

Коли агент починає працювати, він розбиває завдання на менші кроки, тому легко побачити, що відбувається та як змінюється код. Зміни візуально виділяються в коді, а стенограма проекту збоку екрана дозволяє розробникам дізнатися, як йде робота. В Apple вважають, що така прозорість особливо допомагає новим розробникам, які тільки вчаться програмувати.

