Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel

Компанія Anthropic виходить на ринок інструментів для фінансових фахівців, випустивши розширення Claude для Excel, інтеграцію ринкових даних у режимі реального часу, а також навички агента для автоматизації фінансових завдань. Про це повідомляє блог Antropic.

Розширення дозволяє користувачам працювати напряму з Claude на бічній панелі редактора Excel, де LLM може читати, аналізувати, змінювати та створювати нові книги Excel. Claude забезпечує повну прозорість щодо своїх дій: модель відстежує та пояснює свої зміни, а також дозволяє користувачам переходити безпосередньо до комірок, на які посилається в поясненнях.

Claude може розповідати, як працює електронна таблиця, змінювати її, зберігаючи її структуру та залежності від формул, налагоджувати та виправляти формули комірок, заповнювати шаблони новими даними або створювати нові електронні таблиці повністю з нуля.

Розширення Claude для Excel доповнює вже існуючі інтеграції Anthropic з програмами Microsoft, в яких також можна створювати та редагувати файли, зокрема електронні таблиці Excel та слайди PowerPoint, а також підключатися до Microsoft 365 для пошуку файлів, електронних листів та розмов у Teams.

Claude для Excel доступне у бета-версії для користувачів тарифних пакетів Max, Enterprise та Teams.

Ще одним оновленням Claude стали конектори для отримання доступу до ринкових даних у режимі реального часу. До них належать:

Розшифровки телефонних конференцій щодо прибутків та підсумки заходів для інвесторів через Aiera.

Експертні висновки та галузевий аналіз від Third Bridge.

Аналітика приватного капіталу від Chronograph.

Безпечні можливості пошуку внутрішніх фінансових документів через Egnyte.

Ринкові дані, включаючи акції, фіксований дохід, іноземну валюту та макроекономічні показники від LSEG.

Кредитні рейтинги, дослідження та дані компаній від Moody’s.

Новини про різні класи активів від MT Newswires.

Також Anthropic анонсувала шість навичок агента, пов’язаних з фінансами:

Порівняльний аналіз компаній з урахуванням оновлених коефіцієнтів оцінки.

Моделі дисконтованих грошових потоків з прогнозами вільного грошового потоку та аналізом чутливості.

Обробка due diligence, яка перетворює документи кімнати даних на структуровані електронні таблиці Excel.

Розробка тизерів та профілів компаній для інвестиційних презентацій.

Аналіз прибутків, що підсумовує ключові показники квартальної транскриптази та коментарі керівництва.

Ініціювання звітів про покриття, що включають галузевий аналіз та рамки оцінки.

Перераховані навички є попередньо створеними робочими процесами, доступними для налаштування, які розроблені для зменшення ручної роботи при повторюваних фінансових завданнях, а також для підвищення точності та ефективності складних оціночних та звітних дій.