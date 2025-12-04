Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи

Google оголосила про запуск Workspace Studio — нової платформи, яка дозволяє створювати агентів штучного інтелекту на базі моделі Gemini 3 без необхідності написання коду чи спеціалізованого синтаксису.

Компанія запевняє, що за допомогою Workspace Studio кожен може створювати агентів за лічені хвилини для автоматизації повсякденної роботи, від простих завдань до складних робочих процесів.

«Studio надає повний потенціал агентного ШІ кожному, а не лише спеціалістам, усуваючи труднощі, пов’язані з кодуванням, та спрощуючи для кожного процес створення агентів, які автоматизують їхні унікальні бізнес-процеси за лічені хвилини», — запевняє блог Google.

Workspace Studio інтегровано з такими сервісами Google, як Gmail, Диск і Chat. Агенти, розроблені на цій платформі, дозволяють аналізувати настрої, створювати контент та сповіщення, інтелектуально визначати пріоритети. Запити можна вводити природною мовою. Наприклад, завдяки інтеграції з Gmail, можна створити агента для переадресування листів за окремими параметрами.

Запит: «Якщо електронний лист містить запитання до мене, позначте його як «Для відповіді» та надішліть мені запит у чаті».

Після отримання запиту Studio миттєво створює агента, використовуючи Gemini 3 для визначення вхідних електронних листів, які містять запитання. Платформа може додатково отримувати з електронних листів та їхніх вкладень важливі деталі, такі як завдання, номери рахунків-фактур.

Агенти, розроблені у Workspace Studio, доступні для розширення. Їх можна легко підключати до основних корпоративних програм та платформ, таких як Asana, Jira, Mailchimp та Salesforce, для покращення робочих та бізнес-процесів.

Workspace Studio буде розгорнуто для бізнес-клієнтів протягом наступних кількох тижнів. ​​Створити свого першого агента можна, скориставшись десятками шаблонів, або шляхом самостійного опису природною мовою, що саме ви хочете автоматизувати.