Інструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версії

Інструмент агентного кодування Claude Code від компанії Anthropic став доступним у веб-версії та мобільному додатку. Це означає, що розробники тепер можуть запускати робочі процеси Claude Code не тільки в терміналі, але й безпосередньо з веб-додатку Claude.ai, а Claude Code потім виконує ці завдання кодування на екземплярах, керованих Anthropic.

Реліз вийшов у статусі «дослідницького попереднього перегляду». Скористатись новими можливостями Claude Code можуть власники платних тарифів Pro та Max.

В Anthropic вважають, що новий режим взаємодії буде дуже зручним для розробників, оскільки дозволить їм призначити Claude кілька чітко визначених завдань кодування, які можуть виконуватися паралельно. На практиці це означає, що ви можете вказати Claude Code, над чим він має працювати в своєму репозиторії GitHub.

Кожен сеанс роботи проходить у власному ізольованому середовищі з відстеженням прогресу в режимі реального часу. Це дозволяє розробнику змінювати правила для інструменту під час виконання завдань.

Завдяки хмарному середовищу Claude Code можна запускати кілька завдань паралельно в різних репозиторіях з одного інтерфейсу та швидше розповсюджувати їх завдяки автоматичному створенню PR-запитів та чітким звітам про зміни.

Ви також можете додати власну конфігурацію мережі, щоб вибрати, до яких доменів Claude Code може підключатися зі своєї «пісочниці». Наприклад, можна дозволити Claude завантажувати npm-пакети через веб, щоб він міг запускати тести та перевіряти зміни.

Що стосується мобільної версії, то її поки можна використовувати лише на платформі iOS. Версія для Android може з’явились в найближчому майбутньому.