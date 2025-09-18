Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4

Дослідницька команда Tongyi Lab, яка входить в структуру Alibaba, представила нову агентну LLM-модель Tongyi DeepResearch. Вона має відкритий код і призначена для проведення «глибоких досліджень» в інтернеті та складання точних звітів для окремих осіб та організацій. Про це повідомляє Venture Beat.

Як запевняють у Tongyi Lab, це «перший повністю відкритий веб-агент, який досягає продуктивності, нарівні з Deep Research від OpenAI, маючи лише 30 мільярдів параметрів (з них активовано 3 мільярди)».

Бенчмарки, опубліковані Tongyi Lab, демонструють, що Tongyi DeepResearch Agent працює на рівні або перевершує більшість альтернатив. Наприклад, він досяг показника 32.9 на Останньому іспиті людства (HLE) — це найвище досягнення серед усіх протестованих моделей, навіть перевершує o3 від OpenAI.

Ці результати ставлять Tongyi DeepResearch вище за інші моделі з відкритим кодом, такі як DeepSeek V3.1, Kimi K2 та Claude Sonnet 4, за кількістю завдань, незважаючи на його відносно скромний розмір.

Як і LLM Qwen3-30B-A3B, від якої він походить, агент Tongyi DeepResearch доступний безкоштовно для розробників та організацій для завантаження, налаштування та розгортання — навіть для комерційних програм, продуктів та робочих процесів — через платформи HuggingFace, GitHub та ModelScope — за ліцензією Apache 2.0.