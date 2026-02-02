Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

Компанія Anthropic інтегрувала в Cowork агентні плагіни, які дозволяють налаштовувати модель Claude під конкретні корпоративні завдання та автоматизувати повсякденну роботу без необхідності програмування. Про це повідомляє TechCrunch.

Cowork представили два тижні тому як інструмент автоматизації, який робить доступними можливості Claude Code для людей без технічного бекграунду. Плагіни стали продовженням цієї стратегії: вони дозволяють автоматично виконувати «спеціалізовані» завдання в різних відділах компанії.

За допомогою плагінів Cowork співробітник може самостійно визначити, як повинен виконуватися той чи інший тип завдань, до яких даних та внутрішніх інструментів підключається Claude, які команди та субагенти доступні команді, та як обробляються критично важливі робочі сценарії.

Компанія-розробник очікує, що корпоративні клієнти будуть створювати власні плагіни під конкретні бізнес-процеси, адже для базового налаштування не потрібні серйозні технічні навички. Anthropic відкрила вихідний код 11 внутрішніх плагінів, які охоплюють продуктивність, аналіз даних, маркетинг та клієнтську підтримку.

Мета оновлення — зробити агентну автоматизацію доступною не лише програмістам, а й усім офісним працівникам. Усередині самої компанії плагіни вже активно використовуються, зокрема, у продажах та аналітиці даних, де Claude допомагає швидше працювати з CRM, клієнтським зворотним зв’язком та підготовкою матеріалів для взаємодії із замовниками.

Cowork поки працює в тестовій версії, строки публічного релізу не оголошено. Плагіни, які зберігаються локально на пристрої користувача, доступні всім підписникам платних тарифів Claude.

Нагадаємо, що згідно внутрішнього дослідження Anthropic, використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників.