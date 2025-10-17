Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude

Компанія Anthropic оголосила про випуск інструмента Skills (Навички). Він складається з папок, що містять інструкції, скрипти та ресурси, які Claude може завантажувати за потреби, повідомляє блог компанії.

Claude отримує доступ до Skills лише тоді, коли це стосується поточного завдання. Використані навички покращують виконання Claude спеціалізованих завдань, таких як робота з Excel або дотримання правил бренду вашої організації.

Розробники можуть створювати власні Skills для Claude стосовно своїх конкретних завдань та використовувати їх в інструментах Claude.ai, Claude Code, API Anthropic та SDK Claude Agent.

Skills працюють шляхом поступового розкриття інформації — Claude визначає, які навички є релевантними, та завантажує інформацію, необхідну для виконання цього завдання, допомагаючи запобігти перевантаженню контекстного вікна.

Новина Anthropic про запуск Skills з’явилась через кілька днів після того, как компанія OpenAI оголосила про реліз схожого продукту на щорічному заході для сторонніх розробників DevDay. Тоді компанія Сема Альтмана представила AgentKit – групу інструментів, які «розроблені, щоб допомогти вам перевести агентів від прототипу до виробництва» та орієнтовані як на великі компанії, так і на окремих розробників.