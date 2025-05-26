Anthropic зняла заборону на використання ШІ при прийомі на роботу до неї

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Компанія Anthropic, яка розробляє серію LLM-моделей Claude, відмовилась від заборони на використання штучного інтелекту під час влаштування на роботу до неї. Раніше кандидатам, від яких вимагали написати обов’язкове есе, заборонялось користуватись для цього послугами чат-ботів. Тепер це правило змінилось, пише Business Insider.

За словами керівництва, вимога не використовувати можливості штучного інтелекту для написання есе про те, чому людина хоче працювати саме в цій компанії, виглядала дещо суперечливо, оскільки Anthropic всіляко заохочує впроваджувати технологію ШІ заради підвищення продуктивності.

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«Нам доводиться еволюціонувати в тому, як ми оцінюємо кандидатів. Тому наші майбутні цикли співбесід матимуть набагато більше можливостей для спільного використання штучного інтелекту», — пояснив керівник Anthropic Майк Крігер.

За словами Крігера, він розмовляв з учителями середньої школи, яким «довелося еволюціонувати» і почати використовувати ШІ. Навіть вони змінили методику, як давати завдання учням в епоху штучного інтелекту.

Зараз Anthropic активно наймає нових працівників. Однак на корпоративному сайті все ще вказано, що компанія просить «не використовувати асистентів штучного інтелекту під час процесу подання заявки».

«Ми хочемо зрозуміти вашу особисту зацікавленість в Anthropic без посередництва системи штучного інтелекту, а також оцінити ваші навички спілкування без допомоги штучного інтелекту», — пишуть на сайті компанії.

Нагадаємо, днями стало відомо, що LLM-модель Claude 4, розроблена Anthropic, скорочує кількість помилок в коді на 25% та прискорює роботу на 40%.

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