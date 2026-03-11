JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI

Компанія JetBrains представила два нових інструменти для розробки програмного забезпечення: Air, середовище для делегування завдань та одночасного запуску кількох агентів, та Junie CLI, агент кодування, незалежний від LLM.

Air у публічному preview-режимі можна завантажити на air.dev. Бета-версія Junie CLI доступна за адресою junie.jetbrains.com.

JetBrains Air — це безкоштовне агентне середовище розробки, де Codex, Claude Agent, Gemini CLI та Junie виконують незалежні цикли завдань, не заважаючи один одному. Air допомагає розробникам легко перемикатися між різними агентами кодування. Воно зосереджується на оркестрації агентів, не замінюючи існуючі робочі процеси розробки.

Розробники можуть згадувати певний рядок, коміт, клас, метод або інший символ під час визначення завдання, надаючи агенту точний контекст, а не лише блок вставленого тексту. Коли завдання виконано, Air відображає зміни в контексті всієї кодової бази разом з такими важливими інструментами, як термінал, Git та built-in preview, повідомляє JetBrains.

Поки що доступна лише версія для macOS, для інших платформ Air з’явиться пізніше.

Що стосується Junie CLI, то цей інструмент створено для того, щоб код, згенерований агентами, базувався на реальній кодової бази. Автономний агент кодування розроблено як незалежний від конкретної LLM та відкритий для всіх високопродуктивних моделей. Junie CLI підтримує використання безпосередньо з терміналу, в будь-якому IDE, в CI/CD, а також на GitHub або GitLab.

Junie CLI підтримує всі популярні моделі від OpenAI, Anthropic, Google та Grok.

Нагадаємо, що в грудні минулого року JetBrains оголосила про закриття середовища розробки Fleet.

