JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas

Компанія JetBrains припиняє підтримку свого хмарного середовища розробки (CDE) CodeCanvas через побоювання, що воно є занадто нішевим в екосистемі розробки програмного забезпечення, керованого штучним інтелектом. На сайті JetBrains повідомлено, що поточна конфігурація CodeCanvas застаріла:

«Потреби користувачів і клієнтів змінилися, і ми не можемо задовольнити їх за допомогою CodeCanvas у його нинішньому вигляді, тому ми вирішили кардинально змінити наш фокус і припинити підтримку CodeCanvas».

Компанія заявила, що з сьогоднішнього дня більше не надаватиме нові ліцензії CodeCanvas або оновлення передплати. Підтримка CDE завершиться 1 січня 2026 року, хоча платним клієнтам буде допоможено з варіантами міграції.

Існуючі користувачі CodeCanvas можуть продовжувати використовувати CodeCanvas до 31 березня 2026 року, але після цього робота програми буде припинена.

У майбутньому JetBrains обіцяє створити новий хмарний продукт, орієнтований на штучний інтелект, який допоможе командам з усього світу застосовувати ШІ та автономних агентів. Компанія не назвала термінів, коли можна очікувати виходу нового IDE.