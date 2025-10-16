logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/10/2025 15:54

JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія JetBrains припиняє підтримку свого хмарного середовища розробки (CDE) CodeCanvas через побоювання, що воно є занадто нішевим в екосистемі розробки програмного забезпечення, керованого штучним інтелектом. На сайті JetBrains повідомлено, що поточна конфігурація CodeCanvas застаріла:

«Потреби користувачів і клієнтів змінилися, і ми не можемо задовольнити їх за допомогою CodeCanvas у його нинішньому вигляді, тому ми вирішили кардинально змінити наш фокус і припинити підтримку CodeCanvas».

Компанія заявила, що з сьогоднішнього дня більше не надаватиме нові ліцензії CodeCanvas або оновлення передплати. Підтримка CDE завершиться 1 січня 2026 року, хоча платним клієнтам буде допоможено з варіантами міграції. 

Існуючі користувачі CodeCanvas можуть продовжувати використовувати CodeCanvas до 31 березня 2026 року, але після цього робота програми буде припинена.

У майбутньому JetBrains обіцяє створити новий хмарний продукт, орієнтований на штучний інтелект, який допоможе командам з усього світу застосовувати ШІ та автономних агентів. Компанія не назвала термінів, коли можна очікувати виходу нового IDE.

Головна > Новини > JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas

Найбільш обговорювані статті

ChatGPT незабаром дозволить еротичний контент для «верифікованих дорослих»ChatGPT незабаром дозволить еротичний контент для «верифікованих дорослих»
Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісівCopilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів
Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмуванняGoogle запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування
У Microsoft роз'яснили, як правильно писати коментарі в кодіУ Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
Користувачам ChatGPT знову дозволили видаляти чати з історії
Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати CopilotMicrosoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot
Київ увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелектуКиїв увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелекту
Apple підвищує максимальну винагороду за знайдений баг до $5 мільйонівApple підвищує максимальну винагороду за знайдений баг до $5 мільйонів
Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMindVibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind
JetBrains розробляє нову мову програмування

ChatGPT інтегровано в середовища розробки VS Code, Android Studio, IntelliJ IDEA, PyCharm та інші

Любов до IntelliJ IDEA та інтегровані AI-асистенти

Середовища розробки WebStorm і Rider IDE стали безкоштовними

Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Середовище розробки IntelliJ IDEA оновлено до версії 2025.1

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Чи можете ви програмувати, не дивлячись на екран?

Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання

JetBrains покращила автодоповнення коду для JavaScript

JetBrains AI Assistant став доступним у Visual Studio Code

JetBrains: з'явилась тенденція до написання коду за допомогою VR-гарнітур

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

Доступ до інструментів штучного інтелекту в IDE JetBrains тепер надається лише за наявності підписки

Середовище розробки Apache NetBeans оновлено до 24-ої версії

JetBrains випустила ШІ-модель Mellum для розробки програмного забезпечення

JetBrains розповіла про плани оновлення середовища розробки Rider

LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 3 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 1 місяць назад
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Новини - 3 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 3 тижні назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Новини - 3 тижні назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 3 тижні назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Спецпроєкти - 1 місяць назад
🚀 Ethereum Meetup у Львові!

Новини

Популярний ML-фреймворк PyTorch оновлено до версії 2.9

 16.10.2025 17:00

JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas

 16.10.2025 15:54

Нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів

 16.10.2025 12:51

90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic

 16.10.2025 11:49

Нова модель кодування Claude Haiku 4.5 «втричі дешевша та вдвічі швидша», ніж Claude Sonnet 4

 16.10.2025 09:33

Ілон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему

 15.10.2025 17:05

Фонд вільного програмного забезпечення почав розробку Librephone — «повністю безкоштовної» версії Android

 15.10.2025 15:15

Indeema придбала Perfsol, зміцнюючи свої позиції у штучному інтелекті та розробці інтелектуальних систем

 15.10.2025 14:13

Поліція затримала шахраїв, які використовували штучний інтелект для оформлення кредитів на українців

 15.10.2025 11:58

Вразливість GitHub Copilot Chat дозволяла викрадали чужі ключі та інші конфіденційні дані

 15.10.2025 11:07

Спецпроєкти

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
2.
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
3.
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
4.
Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11
5.
Nvidia представила перший комп’ютер для локального запуску LLM-моделей
6.
Microsoft припинила підтримку Windows 10. Користувачам пропонують три варіанти дій
7.
Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind
8.
Ілон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему
9.
Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування
10.
OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: