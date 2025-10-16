logo

16/10/2025

Нова модель кодування Claude Haiku 4.5 «втричі дешевша та вдвічі швидша», ніж Claude Sonnet 4

Дмитро Сімагін

Журналіст

Anthropic випустила нову оптимізовану для кодування модель Claude Haiku 4.5, яка, згідно з повідомленням у блозі компанії, пропонує аналогічну Sonnet 4 продуктивність, «за втричі меншу вартість та більш ніж удвічі вищу швидкість».

За даними Anthropic, Haiku набрала 73% у бенчмарку SWE-Bench verified та 41% у Terminal-Bench. Це трохи нижче Sonnet 4.5, але на рівні Sonnet 4, GPT-5 та Gemini 2.5.

Claude Haiku 4.5 більш ефективна, коли користувачам потрібна висока продуктивність в кодуванні за невеликі кошти. Крім того, новинку можна використовувати з іншими моделями. Наприклад, Sonnet 4.5 може розбити складну проблему на багатоетапні плани, а кілька моделей Haiku 4.5 будуть паралельно виконувати кожен етап.

«Це відкриває абсолютно нові категорії можливостей штучного інтелекту у виробничому середовищі — Sonnet обробляє складне планування, а субагенти на базі Haiku швидко все виконують», —  заявив Майк Крігер, директор з інформаційних технологій Anthropic.

Haiku 4.5 випустили після низки гучних релізів Anthropic: лише через два тижні після запуску Sonnet 4.5 та через два місяці після запуску Opus 4.1. Обидві ці моделі були названі найсучаснішими одразу після релізу. Попередня версія Haiku була випущена в жовтні 2024 року.


Нагадаємо, що за результатами кількох бенчмарків OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code.

