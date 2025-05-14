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Новини 14/05/2025

В Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах

Андрій Губін

Журналіст

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Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосило про створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів, яка має стати ключовим інструментом розвитку національної інноваційної екосистеми. Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Ця ініціатива — частина стратегічного курсу на перетворення університетів і наукових установ на активних учасників інноваційного процесу та економічного відновлення України.

Стартап-школи, які створені у межах мережі, надаватимуть інноваторам:

  • експертну й менторську підтримку;
  • доступ до сучасної інфраструктури;
  • інструменти для залучення фінансування;
  • практичні можливості для розвитку бізнес-навичок.

Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців — усіх, хто має ідеї для створення наукомістких стартапів.

Цілі ініціативи:

Спецпроєкти
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  • розвиток наукомісткого підприємництва;
  • комерціалізація результатів наукових досліджень;
  • активне залучення університетів до інноваційної економіки;
  • підтримка технологічного розвитку України.

До мережі вже приєдналися:

  • Державний університет «Київський авіаційний інститут»
  • Київський академічний університет
  • Вінницький національний технічний університет
  • Сумський державний університет
  • Національний університет «Одеська політехніка»
  • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Український католицький університет
  • Київська школа економіки
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Державний університет «Житомирська політехніка»
  • SET University
  • Одеський національний економічний університет
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Національний університет «Запорізька політехніка»
  • Криворізький національний університет
  • Вінницький національний аграрний університет
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Миколаївський національний аграрний університет
  • Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

Університети й наукові установи, зацікавлені в розвитку інноваційної інфраструктури, можуть заповнити анкету за посиланням.

Після заповнення заяву розгляне Рада МОН з розвитку інновацій. Заявники отримають результативне рішення щодо приєднання до мережі на зазначену вами електронну адресу.

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