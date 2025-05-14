В Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах

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Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосило про створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів, яка має стати ключовим інструментом розвитку національної інноваційної екосистеми. Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Ця ініціатива — частина стратегічного курсу на перетворення університетів і наукових установ на активних учасників інноваційного процесу та економічного відновлення України.

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Стартап-школи, які створені у межах мережі, надаватимуть інноваторам:



експертну й менторську підтримку;

доступ до сучасної інфраструктури;

інструменти для залучення фінансування;

практичні можливості для розвитку бізнес-навичок.

Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців — усіх, хто має ідеї для створення наукомістких стартапів.

Цілі ініціативи:

розвиток наукомісткого підприємництва;

комерціалізація результатів наукових досліджень;

активне залучення університетів до інноваційної економіки;

підтримка технологічного розвитку України.

До мережі вже приєдналися:

Державний університет «Київський авіаційний інститут»

Київський академічний університет

Вінницький національний технічний університет

Сумський державний університет

Національний університет «Одеська політехніка»

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Український католицький університет

Київська школа економіки

Національний університет «Львівська політехніка»

Державний університет «Житомирська політехніка»

SET University

Одеський національний економічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний університет «Запорізька політехніка»

Криворізький національний університет

Вінницький національний аграрний університет

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Миколаївський національний аграрний університет

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

Університети й наукові установи, зацікавлені в розвитку інноваційної інфраструктури, можуть заповнити анкету за посиланням.

Після заповнення заяву розгляне Рада МОН з розвитку інновацій. Заявники отримають результативне рішення щодо приєднання до мережі на зазначену вами електронну адресу.

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