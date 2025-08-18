logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/08/2025

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic додала до Claude нову функцію, яка дозволяє LLM-моделі самій завершувати розмови, якщо є підстави вважати, що вона використовується для шкідливих дій. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Нововведення стосується лише Claude Opus 4 та 4.1, двох найпотужніших моделей, доступних через платні тарифи та API. З іншого боку, Claude Sonnet 4, яка є найчастіше використовуваною моделлю компанії, не отримає цієї функції.

Відомо, що Claude не буде припиняти розмову, якщо не зможе обробити запит. Завершення розмови буде крайнім заходом, коли спроби моделі перенаправити користувачів на корисні ресурси зазнають невдачі.

«Сценарії, в яких це відбуватиметься, є крайніми випадками — переважна більшість користувачів не помітять і не зазнають впливу цієї функції під час будь-якого звичайного використання продукту, навіть під час обговорення вкрай суперечливих питань з Claude», — уточнили в компанії.

Користувач також може попросити Claude завершити чат. Чат-бот використовує інструмент end_conversation для завершення діалогу.

Нагадаємо, що днями розробник Метт Візе поділився досвідом, як йому вдалось підлаштувати свій режим сну заради більш продуктивного використання інструменту кодування Claude Code.

Головна > Новини > Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

Найбільш обговорювані статті

В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»
Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп'ютера через Windows 365Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп’ютера через Windows 365
Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний багЕксперти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг
Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App StoreІлон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store
Microsoft бере на себе управління GitHubMicrosoft бере на себе управління GitHub
Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%
Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та КонтактівОновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

Створення АІ-агента Instagram за допомогою n8n для комунікацій малого бізнесу

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

ChatGPT проти ChatGPT: як отримати оптимальне вирішення проблеми через внутрішню суперечку ШІ?

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Мінцифри готується додати в «Дію» чат-бот «Наталка» та низку нових функцій

Чат-бот можна обманути, встановивши йому фальшиві спогади — дослідники Принстонського університету

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Які є альтернативи ChatGPT, коли потрібна точність та достовірність?

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 3 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 3 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 1 тиждень назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 2 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм

 6 хвилин назад

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

 1 годину назад

Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев

 4 години назад

Google додає до Gemini нову функцію Projects

 5 години назад

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

 7 години назад

У ChatGPT може з'явитись реклама

 3 дні назад

GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення

 3 дні назад

Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так

 3 дні назад

Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

 3 дні назад

Керівник Мінцифри розповів про нові послуги в «Дії», які з'являться восени

 3 дні назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store
2.
Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
3.
У ChatGPT може з’явитись реклама
4.
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
5.
Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%
6.
Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг
7.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
8.
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
9.
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
10.
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: