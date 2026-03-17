JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

Компанія JetBrains припиняє підтримку Code With Me у своїх IDE, перетворюючи колись популярний інструмент для парного програмування на звичайний плагін з обмеженим терміном життя. Про це повідомляє Neowin.

Користувачі популярних середовищ розробки IntelliJ IDEA, PyCharm та WebStorm повинні готуватись до видалення функції парного програмування після виходу версії 2026.1. Компанія зупиняє розвиток Code With Me та переносить її на Marketplace як окреме розширення. Нових функцій плагін більше не отримає, але програмістам ще деякий час обіцяють виправляти критичні вразливості, в разі їхньої появи. Продажі та поновлення ліцензій на цей продукт вже припинено, що фактично ставить крапку в його комерційній історії.

Повна деактивація сервісу відбудеться в першому кварталі 2027 року. Цей крок призведе до вимкнення публічних ретрансляційних серверів, без яких робота сесій стане неможливою. Компанія пояснює таке рішення необхідністю великих інвестицій у підтримку архітектури. Замість витрачати ресурси на застарілий інструмент, команда планує зосередитися на сферах, які приносять розробникам реальну цінність у сучасних умовах.

«Попит на інтегровані інструменти парного програмування та співпраці в реальному часі, такі як Code With Me, досяг піку під час пандемії, а з того часу змінився, оскільки багато команд перейшли на різні робочі процеси співпраці. Водночас, підтримка Code With Me вимагає постійних інвестицій в інженерію», — йдеться в заяві компанії.

Code With Me — інструмент для парного програмування в реальному часі та віддаленої співпраці, був представлений наприкінці 2020 року. Він використовує архітектуру «хост-гість», де хост, особа з вихідним кодом, ініціює сеанс та надає посилання гостями. Потім ці гості приєднуються за допомогою веб-клієнта, не потребуючи запуску повного проекту на власних машинах.

Нагадаємо, три місяці тому JetBrains закрила середовище розробки Fleet.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn