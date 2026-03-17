Новини 17/03/2026 10:33

JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

Компанія JetBrains припиняє підтримку Code With Me у своїх IDE, перетворюючи колись популярний інструмент для парного програмування на звичайний плагін з обмеженим терміном життя. Про це повідомляє Neowin.

Користувачі популярних середовищ розробки IntelliJ IDEA, PyCharm та WebStorm повинні готуватись до видалення функції парного програмування після виходу версії 2026.1. Компанія зупиняє розвиток Code With Me та переносить її на Marketplace як окреме розширення. Нових функцій плагін більше не отримає, але програмістам ще деякий час обіцяють виправляти критичні вразливості, в разі їхньої появи. Продажі та поновлення ліцензій на цей продукт вже припинено, що фактично ставить крапку в його комерційній історії.

Повна деактивація сервісу відбудеться в першому кварталі 2027 року. Цей крок призведе до вимкнення публічних ретрансляційних серверів, без яких робота сесій стане неможливою. Компанія пояснює таке рішення необхідністю великих інвестицій у підтримку архітектури. Замість витрачати ресурси на застарілий інструмент, команда планує зосередитися на сферах, які приносять розробникам реальну цінність у сучасних умовах.

«Попит на інтегровані інструменти парного програмування та співпраці в реальному часі, такі як Code With Me, досяг піку під час пандемії, а з того часу змінився, оскільки багато команд перейшли на різні робочі процеси співпраці. Водночас, підтримка Code With Me вимагає постійних інвестицій в інженерію», — йдеться в заяві компанії.

Code With Me — інструмент для парного програмування в реальному часі та віддаленої співпраці, був представлений наприкінці 2020 року. Він використовує архітектуру «хост-гість», де хост, особа з вихідним кодом, ініціює сеанс та надає посилання гостями. Потім ці гості приєднуються за допомогою веб-клієнта, не потребуючи запуску повного проекту на власних машинах.

Нагадаємо, три місяці тому JetBrains закрила середовище розробки Fleet.

Найбільш обговорювані статті

CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктівCEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів
Китай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожує безпеціКитай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожують безпеці
Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агентаGemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіриОптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
Perplexity запускає Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClawPerplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini
Google запускає пробні версії мобільних ігорGoogle запускає пробні версії мобільних ігор
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPTOpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT
Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та MessengerMeta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger
JetBrains розробляє нову мову програмування

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

Середовища розробки WebStorm і Rider IDE стали безкоштовними

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Середовище розробки IntelliJ IDEA оновлено до версії 2025.1

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

JetBrains AI Assistant став доступним у Visual Studio Code

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

JetBrains покращила автодоповнення коду для JavaScript

Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання

LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки

Доступ до інструментів штучного інтелекту в IDE JetBrains тепер надається лише за наявності підписки

JetBrains: з'явилась тенденція до написання коду за допомогою VR-гарнітур

Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant

З мови програмування Kotlin видалять функції скриптів

JetBrains випустила ШІ-модель Mellum для розробки програмного забезпечення

JetBrains розповіла про плани оновлення середовища розробки Rider

JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE

JetBrains відкриває доступ до Kineto — конструктора програм, який не потребує знання коду

JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25

Веб-фреймворк JetBrains Ktor отримав оновлення, яке спрощує створення проектів

JetBrains підвищує тарифи за користування системою відстеження помилок YouTrack

Автоматизоване збирання та тести є ключовими для якості програмного забезпечення – дослідження JetBrains

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 5 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

 17.03.2026 10:33

Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

 17.03.2026 08:43

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

 16.03.2026 17:54

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

 16.03.2026 17:03

Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»

 16.03.2026 16:04

Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентам

 16.03.2026 15:04

Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

 16.03.2026 12:18

Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

 16.03.2026 10:27

Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам'яті до «золотої ери» інді-ігор

 16.03.2026 08:56

Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану

 13.03.2026 16:48

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
7.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
8.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
9.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

