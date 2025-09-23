logo

23/09/2025

Perplexity випустила агента для електронної пошти

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Perplexity анонсувала віртуального помічника для роботи з електронною поштою. Агент під назвою Email Assistant вже доступний передплатникам тарифу Perplexity Max, повідомляє сайт компанії.

Новий агент, який інтегровано з поштовими клієнтами Outlook і Gmail, допомагає користувачам наводити порядок у листуванні, планувати зустрічі та готувати чернетки відповідей. Він автоматично сортує листи за категоріями, розставляє пріоритети та виділяє повідомлення, які потребують уваги.

Особлива увага приділена календарю. При отриманні запиту на зустріч агент перевіряє вільний час власника пошти та самостійно надсилає запрошення учасникам.

Ще однією функцією Email Assistant є те, що він підлаштовується під стиль спілкування користувача при складанні відповідей, однак надсилати листи самостійно він не має права — ця дія відбувається лише після підтвердження. Всі дані при цьому шифруються, для навчання моделей листування користувача не використовуються.

Новий поштовий інструмент став частиною стратегії Perplexity щодо розвитку преміальних сервісів. Влітку компанія представила браузер Comet на базі ШІ, який також доступний лише передплатникам Perplexity Max.

Perplexity випустила агента для електронної пошти

 5 години назад

GitHub посилює вимоги автентифікації, запроваджує короткочасні токени та довірені публікації

 6 години назад

Rust може стати обов'язковою залежністю в Git 3.0

 9 години назад

Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

 10 години назад

У ChatGPT з'являться додаткові платні функції

 13 години назад

Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути

 1 день назад

Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day

 1 день назад

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

 1 день назад

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

 1 день назад

«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

 1 день назад

