AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

Компанія AMD виводить обчислювальні потужності з хмари безпосередньо на десктопні ПК, запускаючи інструмент для автономної роботи агентів на базі OpenClaw навіть без доступу до інтернету.

Новий фреймворк надає можливість запускати персональних цифрових асистентів на ПК з процесорами серії Ryzen та GPU Radeon. AMD робить ставку на безпеку, оскільки локальні ШІ-агенти обробляють інформацію без передачі на сервери сторонніх корпорацій.

«Хоча існує кілька способів запуску та встановлення OpenClaw, вони можуть мати певні недоліки або відсутні функції для користувачів Windows. Найвідоміша конфігурація AMD (BKC) для OpenClaw через WSL2 пропонує спрощений спосіб запуску локальних агентів штучного інтелекту та робочих навантажень LLM безпосередньо на обладнанні AMD, не виходячи з комфорту Windows», — пояснюють в блозі AMD.

Конфігурація RyzenClaw, також відома як AMD Ryzen AI Max+, має уніфіковану пам’ять об’ємом 128 ГБ. Це дозволяє ефективно виконувати робочі навантаження агентів через OpenClaw. Модель Qwen 3.5 35B A3B забезпечує продуктивність близько 45 токенів на секунду та обробку 10 000 вхідних токенів приблизно за 19,5 секунди. Вона підтримує максимальне контекстне вікно 260 тисяч токенів і може запускати до 6 агентів одночасно. Завдяки цьому користувачі можуть проводити масштабовані локальні експерименти зі штучним інтелектом, такі як рої агентів, зберігаючи при цьому високу швидкість реагування на ПК.

Що стосується показників RadeonClaw, то ця система з LLM-моделлю Qwen 3.5 35B A3B має швидкість приблизно 120 токенів за секунду та обробляє 10 000 вхідних токенів приблизно за 4,4 секунди. Вона підтримує контекстне вікно 190 тисяч токенів та до 2 агентів одночасно. Результатом є значно швидша реакція для виведення локальних агентів.

Компанія AMD запевняє, що налаштування та запуск OpenClaw на ПК з процесором Ryzen AI Max+ або з відеокартою Radeon займе приблизно 1 годину. Для тих, хто зацікавився, доступна детальна інструкція з налаштувань.

Нагадаємо, що Китай вирішив обмежити використання агентів OpenClaw: нібито вони загрожують безпеці.

