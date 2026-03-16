Новини 16/03/2026 17:54

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія AMD виводить обчислювальні потужності з хмари безпосередньо на десктопні ПК, запускаючи інструмент для автономної роботи агентів на базі OpenClaw навіть без доступу до інтернету.

Новий фреймворк надає можливість запускати персональних цифрових асистентів на ПК з процесорами серії Ryzen та GPU Radeon. AMD робить ставку на безпеку, оскільки локальні ШІ-агенти обробляють інформацію без передачі на сервери сторонніх корпорацій. 

«Хоча існує кілька способів запуску та встановлення OpenClaw, вони можуть мати певні недоліки або відсутні функції для користувачів Windows. Найвідоміша конфігурація AMD (BKC) для OpenClaw через WSL2 пропонує спрощений спосіб запуску локальних агентів штучного інтелекту та робочих навантажень LLM безпосередньо на обладнанні AMD, не виходячи з комфорту Windows», — пояснюють в блозі AMD.

Конфігурація RyzenClaw, також відома як AMD Ryzen AI Max+, має уніфіковану пам’ять об’ємом 128 ГБ. Це дозволяє ефективно виконувати робочі навантаження агентів через OpenClaw. Модель Qwen 3.5 35B A3B забезпечує продуктивність близько 45 токенів на секунду та обробку 10 000 вхідних токенів приблизно за 19,5 секунди. Вона підтримує максимальне контекстне вікно 260 тисяч токенів і може запускати до 6 агентів одночасно. Завдяки цьому користувачі можуть проводити масштабовані локальні експерименти зі штучним інтелектом, такі як рої агентів, зберігаючи при цьому високу швидкість реагування на ПК.

AMD пропонує рішення для локального запуску агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

Що стосується показників RadeonClaw, то ця система з LLM-моделлю Qwen 3.5 35B A3B має швидкість приблизно 120 токенів за секунду та обробляє 10 000 вхідних токенів приблизно за 4,4 секунди. Вона підтримує контекстне вікно 190 тисяч токенів та до 2 агентів одночасно. Результатом є значно швидша реакція для виведення локальних агентів.

Компанія AMD запевняє, що налаштування та запуск OpenClaw на ПК з процесором Ryzen AI Max+ або з відеокартою Radeon займе приблизно 1 годину. Для тих, хто зацікавився, доступна детальна інструкція з налаштувань.

Нагадаємо, що Китай вирішив обмежити використання агентів OpenClaw: нібито вони загрожують безпеці.

Найбільш обговорювані статті

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не всімGemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх
Perplexity запускає Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClawPerplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini
Google запускає пробні версії мобільних ігорGoogle запускає пробні версії мобільних ігор
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPTOpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT
Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та MessengerMeta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger
CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктівCEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів
JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLIJetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функціюПісля скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

Coffee Mode від Zencoder напише за вас код і модульні тести

Graphite Diamond — новий агент з перевірки коду, інтегрований в GitHub

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

У Visual Studio з'явився режим агента для багатоетапних завдань кодування

Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів

Anthropic випустила браузерну версію агента Claude

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

OpenAI випустила Responses API для спрощеної розробки агентських програм

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 4 дні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

 16.03.2026 17:54

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

 16.03.2026 17:03

Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»

 16.03.2026 16:04

Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентам

 16.03.2026 15:04

Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

 16.03.2026 12:18

Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

 16.03.2026 10:27

Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам'яті до «золотої ери» інді-ігор

 16.03.2026 08:56

Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану

 13.03.2026 16:48

Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

 13.03.2026 15:45

Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті

 13.03.2026 14:34

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
7.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
8.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
9.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

