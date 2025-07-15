logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/07/2025

Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Китайський стартап Moonshot AI випустив Kimi K2 — велику мовну модель з відкритим вихідним кодом, яка кидає виклик OpenAI та Anthropic, пропонуючи особливо високу продуктивність у кодуванні. Про це повідомляє Venture Beat.

Kimi K2 має 1 трильйон загальних параметрів і 32 мільярдів активованих параметрів, а також дві версії: базову модель і варіант з налаштуванням інструкцій, оптимізований для чату та автономних агентських програм.

У бенчмарк-тестах Kimi K2 досягла точності 65,8% у SWE-bench Verified, складному бенчмарку з розробки програмного забезпечення, перевершивши більшість альтернатив з відкритим кодом та зрівнявшись з дорогими пропрієтарними моделями.

Kimi K2 не просто конкурує з великими гравцями — вона перевершує їх у завданнях, які є найважливішими для корпоративних клієнтів. У бенчмарку з кодування LiveCodeBench Kimi K2 досягла точності 53,7%, що краще за 46,9% у DeepSeek-V3 та 44,7% у GPT-4.1. Також вона набрала 97,4% у MATH-500 порівняно з 92,4% у GPT-4.1.

Рішення Moonshot зробити Kimi K2 з відкритим вихідним кодом, одночасно пропонуючи доступ до API за конкурентною ціною, демонструє глибоке розуміння динаміки ринку, яке виходить далеко за рамки альтруїстичних принципів відкритого коду.

За ціною $0,15 за мільйон вхідних токенів та $2,50 за мільйон вихідних токенів, Moonshot агресивно встановлює ціни нижче, ніж OpenAI та Anthropic, пропонуючи при цьому схожу, а в деяких випадках і кращу продуктивність. Крім доступу через API, розробники можуть самостійно розгорнути модель на власній інфраструктурі, не сплачуючи за це жодного центу.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна

Найбільш обговорювані статті

Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Безінтернетний месенджер Bitchat від Джека Дорсі провалив перевірку безпекиБезінтернетний месенджер Bitchat від Джека Дорсі провалив перевірку безпеки
Docker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програмDocker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програм
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століттяБілл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяцяGrok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця
Після 30 місяців роботи над JIT-компілятором Python він все ще повільніший за інтерпретаторПісля 30 місяців роботи над JIT-компілятором Python він все ще повільніший за інтерпретатор
OpenAI найближчим часом планує випустити браузер зі штучним інтелектом
У airSlate ймовірні зміни у керівництві. На посаду повертається Вадим Ясиновський
Нова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунківНова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунків
Я відмовився від кави, алкоголю і солодкого на рік. Чим це закінчилось?

Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Telegram тестує функцію заморозки акаунту

ШІ показав, як буде виглядати жінка на дистанційній роботі у 2050 році

П'ять порад як бути успішним на співбесіді

Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

Військовим частинам дозволили мобілізувати громадян без участі ТЦК

Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»

Скільки заробляють керівники ІТ-компаній в Україні — дослідження

Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Фреймворки у веб-розробці — що це, які існують і для чого потрібні

11 сервісів для вивчення мов, що відкрили безкоштовний доступ для українців

Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

Що таке CI/CD, як він працює та коли знадобиться на проєкті. Лайфхаки та bad practices

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 3 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 4 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 3 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 1 тиждень назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Новини

В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

 13 години назад

Google об'єднає ChromeOS та Android в єдину платформу

 14 години назад

Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000

 17 години назад

Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна

 18 години назад

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

 20 години назад

Microsoft планує додати до Windows режим відновлення, який дозволить запустити комп'ютери з пошкодженою ОС

 1 день назад

29% запитів до ChatGPT пов'язані з програмуванням. Рік тому було 44%

 2 дні назад

OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код

 2 дні назад

xAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеження

 2 дні назад

В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення

 2 дні назад

Спецпроєкти

Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
2.
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
3.
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
4.
Нова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунків
5.
Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця
6.
У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
7.
В офісі OpenAI посилили безпеку. Бояться крадіжки даних з боку китайських конкурентів
8.
Засновник Ethereum закликав відмовитись від дозвільних ліцензій на користь копілефту
9.
Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві
10.
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: