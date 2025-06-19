Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
Верховна Рада проголосувала за поправки, які повертають податкові пільги для ФОП, які перебувають в лавах ЗСУ. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Поправки стосуються законопроекту №13134, який був підтриманий парламентом 18 червня. У документі містяться наступні зміни для мобілізованих ФОП, а також тих підприємців, які служать у війську за контрактом:
- Увесь податковий борг військових-ФОПів скасовується.
- Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).
- Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано. Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.
Ці ж правила також містяться в Законі про ЄСВ.
ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.
Після демобілізації у них є:
- 150 днів на подання звітності без штрафів;
- 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.
Зміни мають набути чинності за кілька днів або тижнів, після того, як ухвалений законопроект буде підписано президентом.
Нагадаємо, що до кінця червня в мобільному застосунку Резерв+ з’явиться функція оплати штрафів ТЦК. Це звільнить громадян від потреби самостійно йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією.
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